الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

محافظ المنوفية يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024

محافظ المنوفية من
محافظ المنوفية من الحدث

أدلى اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، اليوم، بصوته في  الانتخابات الرئاسية 2024 بالمدرسة الثانوية لمياه الشرب والصرف الصحى بقويسنا "لجنة مغتربين"، وذلك بحضور نائبه الأستاذ محمد موسى، والدكتور ممدوح العربى، المشرف العام على التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي بالمحافظة، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، ورئيس الجهاز الإدارى بالمنطقة الصناعية بقويسنا. 

وأكد المحافظ أن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية هو حق وواجب واطني وركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية ورسالة حضارية ترسخ قيم المواطنة والانتماء، مناشدا جموع المواطنين النزول والإدلاء بأصواتهم فى هذا الاستحقاق الانتخابي، مشيرا إلى أن المنوفية بلد الانتماء والوطنية ومن المحافظات الرائدة على مستوى الجمهورية فى أعلى نسبة مشاركة فى الانتخابات والوعى السياسي.

وأشار محافظ المنوفية إلى متابعته المستمرة على مدار الساعة لسير العملية الانتخابية والعمل على تذليل العقبات التى قد تعكر صفو المشهد الانتخابي واحتفال المواطنين بهذا العرس الديمقراطى والخروج بصورة مشرفة للمحافظة.

جدير بالذكر أن محافظة المنوفية استعدت بتجهيز 506 مراكز انتخابية و12 لجنة رئيسية و580 لجنة فرعية منها 6 لجان للمغتربين، لاستقبال 2 مليون و851 ألفا و466 ناخبا على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

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