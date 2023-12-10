الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل تعليم دمياط يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

أدلى المهندس علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، بصوته في أول أيام الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

ووجَّه وكيل تعليم دمياط، بتسهيل الإجراءات اللازمة للسماح للعاملين بمديرية التربية والتعليم والمدرسين بدمياط، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، داعيًا المواطنين إلى أداء واجبهم الوطني والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة. 

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