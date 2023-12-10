حضور كثيف بلجان محافظة مطروح (فيديو)
توافد عدد كبير من الناخبين في مركز شباب "الحمام" بمحافظة مطروح، على اللجان الانتخابية؛ للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 في اليوم الأول من التصويت.
وتصدر جموع الشعب المصري من جميع الفئات مشهد المشاركة في الانتخابات الرئاسية، حيث ردد الناخبون هتافات "تحيا مصر" رافعين أعلام مصر.
وأظهرت اللقطات الحية التي نقلتها "إكسترا نيوز" الطوابير الحاشدة في كل من محافظات القليوبية، والإسماعيلية، وقنا، وذلك قبل فتح باب التصويت باللجان المختلفة على مستوى الجمهورية، حيث كان من المقرر أن تبدأ أعمال التصويت في تمام الساعة التاسعة ولمدة 3 أيام، إلا أن تواجد الناخبين بدأ من تمام الساعة السابعة من أجل المشاركة.
انتخابات مصر الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2024 نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية الرئيس السيسي الصمت الانتخابي نتيجة اللجان الانتخابية انتخابات الرئاسة المصرية الانتخابات المصرية 2024 الانتخابات الرئاسية المصرية مصر استعلام اللجنة الانتخابية معرفة اللجنة الانتخابية مرشح الرئاسة المصرية 2024 لجنة انتخابات الرئاسه المصريه مرشحين الرئاسه 2024 اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات مصر تنتخب معرفة لجنة الانتخابات بالاسم استعلام عن اللجنة الانتخابية كيفية معرفة اللجنة الانتخابية معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي أخبار انتخابات مصر