حضور كثيف بلجان محافظة مطروح (فيديو)

توافد عدد كبير من الناخبين في مركز شباب "الحمام" بمحافظة مطروح، على اللجان الانتخابية؛ للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 في اليوم الأول من التصويت.

وتصدر جموع الشعب المصري من جميع الفئات مشهد المشاركة في الانتخابات الرئاسية، حيث ردد الناخبون هتافات "تحيا مصر" رافعين أعلام مصر.

وأظهرت اللقطات الحية التي نقلتها "إكسترا نيوز" الطوابير الحاشدة في كل من محافظات القليوبية، والإسماعيلية، وقنا، وذلك قبل فتح باب التصويت باللجان المختلفة على مستوى الجمهورية، حيث كان من المقرر أن تبدأ أعمال التصويت في تمام الساعة التاسعة ولمدة 3 أيام، إلا أن تواجد الناخبين بدأ من تمام الساعة السابعة من أجل المشاركة.