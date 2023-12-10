الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

لينك موقع الهيئة الوطنية للانتخابات لمعرفة اللجنة الانتخابية بالرقم القومي

موقع الهيئة الوطنية
موقع الهيئة الوطنية للانتخابات لمعرفة اللجنة الانتخابية

يحتشد الالاف المصريين منذ ساعات الصباح الأولى أمام اللجان الانتخابية في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية المصرية من أجل الادلاء باصواتهم من أجل ذلك يبحث الكثيرين عن موقع الهيئة الوطنية للانتخابات لمعرفة اللجنة الانتخابية بالرقم القومي.

نعرض في هذا التقرير رابط موقع الهيئة الوطنية للانتخابات لمعرفة اللجنة الانتخابية بالرقم القومي ومواعيد عمل اللجان الانتخابية خلال أيام الانتخابات. 

موقع الهيئة الوطنية للانتخابات 

يمكن الوصول إلى موقع الهيئة الوطنية للانتخابات لمعرفة اللجنة الانتخابية بالرقم القومي من هنا 

https://www.elections.eg/

بعد الضغط على الرابط السابق تفتح صفحة الاستعلام عن اللجنة الانتخابية حيث يجب على الناخب ادخال رقمه القومي 

اثم الضغط على كلمة استعلم  كي تظهر اللجنة الانتخابية  وعنوانها في محافظته

كذلك توضح الرسالة رقم اللجنة الفرعية ورقمه في الكشوف الانتخابية 

ثم التوجه إلى مقر اللجنة الانتخابية للادلاء بصوته مع مراعاة ان اللجان الانتخابية يستمر عملها حتى التاسعة مساء ويمكن الانتخاب لمدة يومين الاثنين والثلاثاء 12 ديسمبر 2023. 

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اللجان الانتخابية للمغتربين 2023

وفرت الهيئة العليا للانتخابات عدة لجان للمغتربين خارج محافظتهم إلى محافظة القاهرة نذكر منها التالي:

  • مدرسة الفردوس الابتدائية في 17 شارع المنصورية الجمالية اللجنة رقم 10
  • مدرسة دليبرون شكري في شارع القادرية الخليفة اللجنة رقم 17
  • مدرسة درب سعادة الابتدائية في 1 حارة ابو الفضل من شارع درب سعادة الدرب الاحمر اللجنة رقم 11
  • موقف عبود لسيارات الاجرة بالساحل اللجنة رقم 38 و39
  • مقر جراج مستشفى معهد ناصر بالساحل اللجنة رقم 40
  • مدرسة طبري الشروق منطقة الفيلات بجوار الجامعة الفرنسية اللجنة رقم 11
  • مدرسة الظاهر الثانوية الحديثة في 45 شارع الظاهر اللجنة رقم 13
  • المنطقة الصناعية بالقطامية في منطقة الخدمات بجوار قطعة رقم 788 الصناعات اللجنة رقم 8 و9
  • موقف المرج الشرقية بالمرج الجديدة اللجنة رقم 47
  • موقف المرج الغربية بموقف المرج لسيارات الأجرة المرج اللجنة رقم 48
  • مدرسة طلائع المستقبل التجريبية للغات في 5 شارع جيهان الشرابية اللجنة رقم 22
  • مركز شباب 15 مايو في الشياخة الأولى قسم 15 مايو اللجنة رقم 15
  • نقابة المهن العلمية في 8 بستان الدكة الازبكية اللجنة رقم 7
  • مقر محطة سكك حديد مصر بالازبكية اللجنة رقم 8 و9

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