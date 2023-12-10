الأحد 10 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ الإسماعيلية: حشود الناخبين المشاركة في الانتخابات تدعو للفخر

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أدلى المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية، بصوته في الانتخابات الرئاسية في لجنة ٢٢ مغتربين بالمنطقة الصناعية بمحافظة الإسماعيلية.

وقال المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية، إن الحشود التي تشهدها محافظة الإسماعيلية خاصة وجميع أنحاء مصر بشكل عام تدعو للفخر لحرص المواطنين على الادلاء باصواتهم خير دليل على مدى وعيهم بأهمية المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية.

وأوضح أنه أدلى بصوته في لجنة الوافدين بالمنطقة الحرة مع العاملين في المنطقة الحرة، مشيرا إلى أن اللجنة شهدت حضور كثيف من العاملين في المنطقة الحرة، والوالدين الغير مدون في بطاقتهم عنوان بمحافظة الإسماعيلية.

ودعا عصام جميع المصريين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية والتعبير عن رأيهم بكل حرية.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

 

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث


 

مصر تنتخب معرفة لجنة الانتخابات بالاسم استعلام عن اللجنة الانتخابية كيفية معرفة اللجنة الانتخابية معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي

مواد متعلقة

مدير عام "الوعظ بالإسماعيلية" يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة

رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية: الحشود الانتخابية تعكس مدى نزاهة الانتخابات

إقبال كبير من المواطنين على اللجان الانتخابية في الإسماعيلية (صور)

بهتافات تحيا مصر.. المواطنون يتوافدون على لجان الإسماعيلية (صور)

محافظ الإسماعيلية يقود غرفة عمليات انتخابات الرئاسة

مُسن بعد المشاركة فى الانتخابات: صوتى هيحدد مستقبل البلد

"إيد فى الصندوق والمصنع".. العاملون فى "صناعية الإسماعيلية" يصوتون بانتخابات الرئاسة

المتطوعون فى رفح: حمّلنا الشاحنات بأزيد من طاقتها.. وفخورون بدعم إخوتنا

الأكثر قراءة

عاجل.. كتائب القسام: قتلنا 10 جنود من جيش الاحتلال في الفالوجا

وانت مكانك| رابط معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي ٢٠٢٣

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

"الصحة" تناشد مصابى 3 أمراض مزمنة لإجراء فحص عاجل

عاجل.. فيتوريا يحدد شروطه للموافقة على عرض الجبلاية

عاجل.. بيان من "حماس" بشأن قرار الحوثيين بمنع مرور السفن الإسرائيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

يوم يُراهن المواطن على مستقبل بلاده

محمد الراعي

كولر يستعد للرحيل.. ورسائل قوية لمعتمد ومدرب المنتخب

جلال حمام

الحزم والندية.. عنوان السياسة الخارجية المصرية

ماجد حبته

موقف عدوانى أمريكى جديد

وائل لطفي

تذكرة انتخاب

د.أحمد الخميسى

الكاتب أمام القاضى

د. منى حلمى

المثقف العضوى

حسين دعسة

حوارية وزير خارجية الأردن مع "مركز ويلسون" فى واشنطن لا للتهجير

صور

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

مايا مرسى: أدعو سيدات مصر للمشاركة فى الانتخابات بكثافة وإيجابية

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يستهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطسنيًا ويعتقل خمسة آخرين في الخليل

عشرات المستعمرين يقتحمون "الأقصى" ودعوات لزيادة الاقتحامات بالتزامن مع عيد الانوار اليهودي