نائب محافظ الإسماعيلية: حشود الناخبين المشاركة في الانتخابات تدعو للفخر

أدلى المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية، بصوته في الانتخابات الرئاسية في لجنة ٢٢ مغتربين بالمنطقة الصناعية بمحافظة الإسماعيلية.

وقال المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية، إن الحشود التي تشهدها محافظة الإسماعيلية خاصة وجميع أنحاء مصر بشكل عام تدعو للفخر لحرص المواطنين على الادلاء باصواتهم خير دليل على مدى وعيهم بأهمية المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية.

وأوضح أنه أدلى بصوته في لجنة الوافدين بالمنطقة الحرة مع العاملين في المنطقة الحرة، مشيرا إلى أن اللجنة شهدت حضور كثيف من العاملين في المنطقة الحرة، والوالدين الغير مدون في بطاقتهم عنوان بمحافظة الإسماعيلية.

ودعا عصام جميع المصريين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية والتعبير عن رأيهم بكل حرية.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث



