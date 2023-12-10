"إكسترا نيوز" ترصد توافد المواطنين على لجان الانتخابات فى البحيرة (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" لقطات مصورة من توافد المواطنين على لجان الانتخابات بمحافظة البحيرة.

وحرص متطوعو شباب التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، على التواجد أمام مقار الانتخابات لتنظيم سير العملية الانتخابية وتفادي التكدس من قبل الناخبين.

وتلاحظ تواجد عدد من المواطنين يرقصون على الأغاني وسط فرحة عارمة للمشاركة في انتخاب رئيس مصر.

بدأت اللجان الانتخابية في محافظة البحيرة في استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 في الموعد المحدد في التاسعة من صباح اليوم، ويستمر التصويت على مدار 3 أيام حتى الثلاثاء 12 ديسمبر 2023، وتوافد المواطنين في الصباح على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم.