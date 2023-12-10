الأحد 10 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية: تكدس في بعض لجان انتخابات الرئاسة

انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة

سلم المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية تقريره الثاني عن متابعة الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، وتضمن ملاحظات الفريق الميداني للمركز على سير العملية الانتخابية بمقار اللجان، وأبرز المشاهدات التي رصدها الفريق.

وأشار المركز في تقريره إلى أن اليوم الأول للانتخابات شهد انضباطًا وانتظامًا ملحوظًا في مواعيد فتح غالبية اللجان الانتخابية، بينما تأخرت بضعة لجان عن فتح أبوابها لاستقبال الناخبين في المواعيد المقررة.

ورصد فريق المركز المصري في الساعات الأولى للتصويت إقبالًا كثيف من الناخبين في أغلب المقرات الانتخابية التي تفقدها فريق المتابعين والذي صاحبه حدوث حالات تكدس وتزاحم في عدد من اللجان، كما رصد فريق المركز تصدر الناخبات والشباب للمشهد الانتخابي في الساعات الأولى من بدء عملية التصويت.

انتخابات مصر الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2024 نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية الرئيس السيسي مرشح الرئاسة المصرية 2024 مرشحين الرئاسه 2024 اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات مصر تنتخب أخبار انتخابات مصر

الأكثر قراءة

عاجل.. كتائب القسام: قتلنا 10 جنود من جيش الاحتلال في الفالوجا

وانت مكانك| رابط معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي ٢٠٢٣

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

"الصحة" تناشد مصابى 3 أمراض مزمنة لإجراء فحص عاجل

عاجل.. فيتوريا يحدد شروطه للموافقة على عرض الجبلاية

عاجل.. بيان من "حماس" بشأن قرار الحوثيين بمنع مرور السفن الإسرائيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

يوم يُراهن المواطن على مستقبل بلاده

محمد الراعي

كولر يستعد للرحيل.. ورسائل قوية لمعتمد ومدرب المنتخب

جلال حمام

الحزم والندية.. عنوان السياسة الخارجية المصرية

ماجد حبته

موقف عدوانى أمريكى جديد

وائل لطفي

تذكرة انتخاب

د.أحمد الخميسى

الكاتب أمام القاضى

د. منى حلمى

المثقف العضوى

حسين دعسة

حوارية وزير خارجية الأردن مع "مركز ويلسون" فى واشنطن لا للتهجير

صور

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

مايا مرسى: أدعو سيدات مصر للمشاركة فى الانتخابات بكثافة وإيجابية

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يستهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطسنيًا ويعتقل خمسة آخرين في الخليل

عشرات المستعمرين يقتحمون "الأقصى" ودعوات لزيادة الاقتحامات بالتزامن مع عيد الانوار اليهودي