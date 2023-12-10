المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية: تكدس في بعض لجان انتخابات الرئاسة

سلم المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية تقريره الثاني عن متابعة الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، وتضمن ملاحظات الفريق الميداني للمركز على سير العملية الانتخابية بمقار اللجان، وأبرز المشاهدات التي رصدها الفريق.

وأشار المركز في تقريره إلى أن اليوم الأول للانتخابات شهد انضباطًا وانتظامًا ملحوظًا في مواعيد فتح غالبية اللجان الانتخابية، بينما تأخرت بضعة لجان عن فتح أبوابها لاستقبال الناخبين في المواعيد المقررة.

ورصد فريق المركز المصري في الساعات الأولى للتصويت إقبالًا كثيف من الناخبين في أغلب المقرات الانتخابية التي تفقدها فريق المتابعين والذي صاحبه حدوث حالات تكدس وتزاحم في عدد من اللجان، كما رصد فريق المركز تصدر الناخبات والشباب للمشهد الانتخابي في الساعات الأولى من بدء عملية التصويت.