الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خلال اليوم الأول.. مؤسسة "حياة كريمة" ترصد الإقبال الشديد على اللجان الانتخابية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

رصدت مؤسسة "حياة كريمة" حجم الإقبال الشديد علي اللجان الانتخابية، خلال اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية 2024، بحسب نبأ عاجل لفضائية "إكسترا نيوز". 

وأضافت مؤسسة "حياة كريمة"، أنه يجري متابعة ورصد سير العملية الانتخابية بنظام وانضباط يسود الشكل العام، وتم التعامل علي حل مشكلة التكدس في عدد من اللجان من خلال تدخل المتطوعين في تنظيم العلمية الانتخابية في تلك اللجان. 

بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

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