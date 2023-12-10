عرضت جريدة "الدستور" لقطات حية من استمرار توافد الناخبين على لجنة مدرسة بدر الإعدادية بنين بالدقي، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسية 2024.

ورصدت كاميرا الدستور، تصدر المشهد كبار السن من الناخبين ، حيث بدأ الناخبون فى التوافد على اللجان والمقار الانتخابية فى محافظة الجيزة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

وحرصت الهيئة الوطنية للانتخابات في اختيار مقار لجان الاقتراع الفرعية على مراعاة متطلبات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والتيسير عليهم في عملية التصويت، وعدم تكبيدهم أي مشقة أو عناء، كما وضعت إرشادات مكتوبة في كافة لجان الاقتراع لذوي الإعاقة السمعية لتسهيل عملية الاقتراع عليهم، كما أنها اعتمدت بطاقات التصويت بطريقة "برايل" للتسهيل على الناخبين المكفوفين.