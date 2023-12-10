الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حماة الوطن: الإقبال الكثيف على الانتخابات الرئاسية يكشف وعى المصريين

الفريق جلال الهريدي
الفريق جلال الهريدي

أشاد حزب "حماة الوطن"، برئاسة الفريق جلال الهريدي، بالإقبال الكبير من المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية منذ اللحظات الأولى من فتح باب الاقتراع.

وأكد الحزب أن هذا الإقبال يشير إلى وعي المصريين بأهمية الاستحقاق الدستوري في رسم مستقبل البلاد، والحفاظ على مكتسبات الوطن، لا سيما في ظل التحديات العالمية.

وأشار "حماة الوطن" إلى أن الإقبال الكثيف من المواطنين على صناديق الاقتراع، وحرصهم على ممارسة حقهم الانتخابي، رسالة للعالم بأن المصريين جميعا يلبون نداء الوطن.

وفي ذات السياق، أشاد حزب "حماة الوطن" بجهود الهيئة الوطنية للانتخابات في تنظيم عمليات الاقتراع، وتسهيل الإجراءات لممارسة المواطنين حقهم في الإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الدستوري، فضلا عن الدور العظيم الذي يقوم به قضاة مصر الأجلاء في الإشراف على العملية الانتخابية.

ودعا "حماة الوطن" الشعب المصري العظيم للحفاظ على هذا المشهد، بالخروج لصناديق الاقتراع في باقي أيام التصويت، والحرص على ممارسة حقهم الانتخابي.

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