رئيس "كهرباء جنوب الدلتا" يتفقد اللجان الانتخابية للاطمئنان على التغذية الكهربائية

تفقد المهندس حسن محمد البيلي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، اللجان الانتخابية والاطمئنان على مشاركة القيادات والعاملين بالشركة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التى انطلقت صباح اليوم وتستمر لمدة ٣ أيام.

وأجرى رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، جولة تفقدية للجان الانتخابية بمحافظة الغربية يصاحبه مجموعة من قيادات الشركة للاطمئنان على سير العملية الانتخابية والتأكيد على خطة الشركة لتأمين التغذية الكهربائية بداخل اللجان.

وأكد البيلي، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية لها أهمية كبيرة باعتبارها ركيزة أساسية لنظام ديمقراطي وإحدى أهم وسائل المشاركة في الحياة السياسية وإيصال رسالة للعالم أن المصريين هم من يصنعون قرارهم بأيديهم ويلتفون خلف دولتهم بإرادتهم الحرة.



وانطلقت اليوم الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.