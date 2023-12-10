مدير عام "الوعظ بالإسماعيلية" يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة

قال الشيخ أشرف السعيد مدير عام الوعظ بالإسماعيلية، إن اليوم هو يوم طيب مبارك على مصرنا العظيمة بمشاركة حشود المواطنين في الانتخابات الرئاسية لتقرير مستقبل بلدنا الحبيبة.

أوضح مدير منطقة الوعظ، ان جميع الشيوخ خروجوا للمشاركة في الانتخابات الرئاسة وحثوا المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية تحت شعار "انزل شارك خليك ايجابي".

وطالب المواطنين بالايجابية، مؤكدا أن الصوت الانتخابي يعبر عن مدى حبك وانتماءك لوطنك وايجابيتك في المشاركة بمستقبل الدولة المصرية.

مصر تنتخب الرئيس

و انطلقت عملية التصويت في الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والتي من المقرر بدءها اليوم، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.