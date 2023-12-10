الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

أسامة الأزهري: المشاركة في الانتخابات واجب وطني وأخلاقي (صور)

د. أسامة الأزهري
د. أسامة الأزهري

أدلى الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، بصوته في الانتخابات الرئاسية منذ قليل، في لجنته الانتخابية بمدرسة فاطمة عنان الاعدادية في التجمع الخامس بمحافظة القاهرة.

وأكد الأزهري-في تصريحات له عقب الإدلاء بصوته- أن التصويت في الانتخابات أحد أهم الواجبات الوطنية في ظل ظروف سياسية وإقليمية شديدة التعقيد ووضع متأزم للقضية الفلسطينية.

وأوضح مستشار الرئيس أن الواجب الوطني الأول أن يبادر كل مصري بالمشاركة الايجابية والتوجه للمقار الانتخابية للأداء بصوته في الانتخابات الرئاسية، والاعتزاز بهذا الاستحقاق الدستوري والوطني.  

وجدَّد  دعوته إلى الشعب المصري بأهمية مشاركتهم الإيجابية والفعالة في التصويت بالانتخابات، مؤكدًا أنه واجب وطني وواجب أخلاقي.

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أسامة الأزهرى لـ"الدستور" بعد الإدلاء بصوته: المشاركة أهم الواجبات الوطنية ( فيديو )

وبدأت اليوم، أول أيام الاقتراع في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية، وتُجرى الانتخابات على مدار ثلاثة أيام وهي الأحد، والاثنين، والثلاثاء، الموافقة 10 و11 و12 من ديسمبر، وتعمل اللجان الانتخابية داخل جمهورية مصر العربية اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

د. أسامة الأزهري
د. أسامة الأزهري
د. أسامة الأزهري
د. أسامة الأزهري
د. أسامة الأزهري
د. أسامة الأزهري
د. أسامة الأزهري
د. أسامة الأزهري
الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية الانتخابات الرئاسية

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