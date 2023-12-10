الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عضو الشيوخ والهيئة العليا لمستقبل وطن: الشعب سطر ملحمة بمشاركته في الانتخابات الرئاسية 2024

النائب عمرو فهمي
النائب عمرو فهمي

قدم النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، التحية والتقدير للشعب المصري الذي أبهر الجميع، في مشاركته في الانتخابات الرئاسية 2024، متابعا: “نحن راهنا والشعب المصري أثبت وعي عظيم للغاية ونقل صورة للعالم كله عن مدى وعيه في الجمهورية الجديدة”.

وأضاف خلال لقائه على قناة "أون" اليوم الأحد: “منذ بداية اليوم ووقت فتح اللجان في الساعة 9 صباحا والمشهد كان عظيمًا جدا من شيوخ وسيدات وشباب، الذين سطروا ملحمة في مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية 2024”. 

وأوضح أن العالم كله كان متخيلا أن الجمهورية الجديدة شعارا، ولكن الشعب المصري اليوم قال إن الجمهورية الجديدة هي واقع، وأنه واعيا لما يحدث داخل مصر وخارجها، متقدما بالشكر لكافة المؤسسات الدولية من القوات المسلحة والشرطة، والهيئة العامة للاستعلامات.

 ولفت إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة  في العالم التي تمر انتخاباتها الرئاسية تحت إشراف قضائي كامل، مؤكدا أن ما يميز الانتخابات الرئاسية 2024 هو وعي الشعب المصري في ظل الظروف الحالية.

الانتخابات الرئاسية 2024 الشيوخ مستقبل وطن الشعب المصري الانتخابات الرئاسية

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