وزير شئون المجالس النيابية يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، اليوم الأحد 10، بصوته الانتخابي فى الانتخابات الرئاسية بمقر لجنة المدرسة (البريطانية) في القاهرة الجديدة.

أكد وزير شئون المجالس النيابية، أهمية التصويت في الانتخابات الرئاسية وأن المشاركة واجب على كل مواطن تجاه وطن عظيم يستحق من الجميع، أن يقوم بواجبه ودوره في سبيل رفعته واستقراره.

ودعا "فؤاد" كافة المواطنين للنزول والإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الدستوري، لافتًا: إلى أن "الانتخابات الرئاسية أهم خطوات بناء الوطن ورسم مستقبله لست سنوات قادمة، ووسيلة لتحقيق التنمية والتقدم وبناء مستقبل للأجيال القادمة يفخر به أبنائنا وأحفادنا".

وأشار وزير شئون المجالس النيابية، إلى أن نجاح العملية الانتخابية هي رسالة مصرية للعالم ودليل قوي على وعي الشعب المصري وعزمه وإصراره للحفاظ على استقرار الوطن واستكمال بنائه.

كما أشاد بدور الهيئة الوطنية للانتخابات في إدارة الانتخابات بصورة مثالية وقيامها بتذليل كافة العقبات التي تحول دون تمكين المواطنين ممن لهم حق التصويت في الإدلاء بأصواتهم، مؤكدًا على نزاهة وشفافية الانتخابات في ظل الإشراف القضائي.

تنطلق عملية التصويت في الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والتي من المقرر بدءها اليوم، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.