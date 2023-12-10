الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مُسن يحمل الجنسية الأمريكية يُدلى بصوته في لجنة الوافدين بالفيوم

مواطن امريكي
مواطن امريكي

حرص أحد المواطنين على الحضور في الصباح الباكر، اليوم الأحد، إلى لجنة الوافدين بمدرسة الصداقة الفرنسية المشتركة، بمدينة الفيوم، للإدلاء بصوته في انتخابات الرئاسة المصرية 2024.

 

وكان في استقباله رئيس اللجنة المستشار أحمد صابر، الذي ساعده على إتمام عملية الإدلاء بصوته، وترجمة اللغة الإنجليزية للمواطن للغة للعربية، وأوضح رئيس اللجنة، أن المواطن يُدعى"عزت عبدالله" ويبلغ من العُمر 85عاما، ويحمل الجنسية الأمريكية، وله حق التصويت في الانتخابات الرئاسية.

 

وظهر المواطن المصري المشارك في الانتخابات، مُتكأ على عُكاز، وقام رئيس اللجنة بإحضار كرسي له ومساعدته داخل اللجنة.

 

ودعى المواطن عزت عبدالله، المواطنين النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم، واختيار رئيس مصر المقبل وسط التحديات الكبيرة المحلية والدولية التي يشهدها العالم والمنطقة.

 

وانطلقت اليوم الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران

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