الآن رابط الاستعلام عن لجنة انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 أون لاين

لجنة انتخابات رئاسة الجمهورية من أكثر الكلمات التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية، وذلك في أول أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 حيث يرغب قطاع عريض من المواطنين المقييد في قاعدة البيانات للهيئة الوطنية للانتخابات ممن لديهم حق التصويت.

رابط الاستعلام عن لجنة انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 في مصر

يمكن معرفة لجنة انتخابات رئاسة الجمهورية من خلال الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات والتي تضم القائمة الكاملة ببيانات الناخبين ممن لديهم حق في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم من خلال هذا الرابط من هنا حيث يدخل المواطن رقمه القومي المكون من 14 رقم في الخانات الخاصة بالاستعلام والضغط على كلمة استعلم ويظهر مكان الإدلاء بالصوت والرقم في الكشف.

يذكر أن الهيئة أتاحت للمواطنين تغيير أماكن إدلائهم بالأصوات الانتخابية من خلال الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات من هنا خلال الفترة من يوم 5 - 25 نوفمبر 2023 حيث يختار الناخب اللجنة في محيط سكنه المذكور في بطاقة الرقم القومي.

موعد غلق اللجان الانتخابية في أول أيام التصويت في مصر

تغلق اللجان الانتخابية أبوابها مساء أول أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 بجميع محافظات الجمهورية في تمام الساعة التاسعة مساءا وفقا للتوقيت الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات حيث استقبلت المواطنين في تمام الساعة التاسعة صباحا وتستمر مدة التصويت لمدة 12 ساعة كاملة يوميا.

تجرى الانتخابات في الداخل خلال الـ 3 أيام من يوم 10 و11 و12 ديسمبر 2023 وفقا للجدول الزمني الذي تم إعلانه من من الهيئة الوطنية للانتخابات 2024 برئاسة المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض حيث يتم إعلان نتيجة الانتخابات النهاية عقب البت في الطعون المقدمة بكافة لجان الفرز يوم 18 ديسمبر 2023.

الرموز الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية 2024 في مصر

اختار كل مرشح رئاسي من المرشحين الأربعة لخوض الانتخابات الرئاسية 2024 رمزه الانتخابي والتي جاءت كما يلي:-

1 - المرشح عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورمزه الانتخابي النجمة.

2 - المرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي ورمزه الانتخابي الشمس.

3 - المرشح عبد السند اليمامة رئيس حزب الوفد ورمزه الانتخابي النخلة.

4 - المرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري ورمزه الانتخابي السلم.

اقرأ أيضا

كيفية الإدلاء بأصوات في الانتخابات الرئاسية 2024