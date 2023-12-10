الأحد 10 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

الآن رابط الاستعلام عن لجنة انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 أون لاين

انتخابات رئاسة الجمهورية
انتخابات رئاسة الجمهورية

لجنة انتخابات رئاسة الجمهورية من أكثر الكلمات التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية، وذلك في أول أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 حيث يرغب قطاع عريض من المواطنين المقييد في قاعدة البيانات للهيئة الوطنية للانتخابات ممن لديهم حق التصويت.

رابط الاستعلام عن لجنة انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 في مصر

يمكن معرفة لجنة انتخابات رئاسة الجمهورية من خلال الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات والتي تضم القائمة الكاملة ببيانات الناخبين ممن لديهم حق في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم من خلال هذا الرابط من هنا حيث يدخل المواطن رقمه القومي المكون من 14 رقم في الخانات الخاصة بالاستعلام والضغط على كلمة استعلم ويظهر مكان الإدلاء بالصوت والرقم في الكشف.

يذكر أن الهيئة أتاحت للمواطنين تغيير أماكن إدلائهم بالأصوات الانتخابية من خلال الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات من هنا خلال الفترة من يوم 5 - 25 نوفمبر 2023 حيث يختار الناخب اللجنة في محيط سكنه المذكور في بطاقة الرقم القومي.

علي جمعة يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

وسط احتفالات بالعرس الانتخابي.. "الشراقوة" يحتشدون أمام لجان الانتخابات

موعد غلق اللجان الانتخابية في أول أيام التصويت في مصر

تغلق اللجان الانتخابية أبوابها مساء أول أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 بجميع محافظات الجمهورية في تمام الساعة التاسعة مساءا وفقا للتوقيت الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات حيث استقبلت المواطنين في تمام الساعة التاسعة صباحا وتستمر مدة التصويت لمدة 12 ساعة كاملة يوميا.

تجرى الانتخابات في الداخل خلال الـ 3 أيام من يوم 10 و11 و12 ديسمبر 2023 وفقا للجدول الزمني الذي تم إعلانه من من الهيئة الوطنية للانتخابات 2024 برئاسة المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض حيث يتم إعلان نتيجة الانتخابات النهاية عقب البت في الطعون المقدمة بكافة لجان الفرز يوم 18 ديسمبر 2023.

بدء أعمال غرفة عمليات "القومي لذوي الإعاقة" لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2024

إقبال ملحوظ من السيدات على المشاركة في الانتخابات الرئاسية بالغربية

الرموز الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية 2024 في مصر

اختار كل مرشح رئاسي من المرشحين الأربعة لخوض الانتخابات الرئاسية 2024 رمزه الانتخابي والتي جاءت كما يلي:-

1 - المرشح عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورمزه الانتخابي النجمة.

2 - المرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي ورمزه الانتخابي الشمس.

3 - المرشح عبد السند اليمامة رئيس حزب الوفد ورمزه الانتخابي النخلة.

4 - المرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري ورمزه الانتخابي السلم.

اقرأ أيضا

كيفية الإدلاء بأصوات في الانتخابات الرئاسية 2024

حكومة مصر تنتخب| الوزراء يتصدرون مشهد انتخابات الرئاسة.. وهذه رسالتهم للمصريين

إقبال كثيف من السيدات على لجنة أم المؤمنين بطنطا للتصويت في انتخابات الرئاسة

لجنة انتخابات رئاسة الجمهورية انتخابات رئاسة الجمهورية رئاسة الجمهورية رئاسة الجمهورية 2024 الرئيس السيسي الانتخابات انتخابات الرئاسة 2023 نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية الصمت الانتخابي انتخابات مصر انتخابات الرئاسة المصرية الانتخابات المصرية 2024 الانتخابات الرئاسية المصرية لجنة انتخابات الرئاسه المصريه مرشحين الرئاسه 2024 اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات استعلام عن اللجنة الانتخابية

مواد متعلقة

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

رابط معرفة مقر اللجان الانتخابية.. عناصر البطاقة الانتخابية

موعد بدء فرز اللجان الانتخابية.. وسائل للاستعلام عن اللجان الانتخابية

رابط الاستعلام عن مقر اللجان الانتخابية.. عدد المواطنين الذين لديهم حق التصويت

موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024.. وعدد من لهم حق الانتخاب

موعد إجازة المدارس في انتخابات الرئاسة 2024 الرسمية

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024.. وموعد إجراء الامتحانات

رابط الاستعلام عن اللجان الانتخابية.. موعد انعقاد الانتخابات الرئاسية 2024

الأكثر قراءة

عاجل.. كتائب القسام: قتلنا 10 جنود من جيش الاحتلال في الفالوجا

وانت مكانك| رابط معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي ٢٠٢٣

عاجل.. فيتوريا يحدد شروطه للموافقة على عرض الجبلاية

مادلين طبر تدعم الرئيس السيسي في انتخابات الرئاسة

"الصحة" تناشد مصابى 3 أمراض مزمنة لإجراء فحص عاجل

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

يوم يُراهن المواطن على مستقبل بلاده

محمد الراعي

كولر يستعد للرحيل.. ورسائل قوية لمعتمد ومدرب المنتخب

جلال حمام

الحزم والندية.. عنوان السياسة الخارجية المصرية

ماجد حبته

موقف عدوانى أمريكى جديد

وائل لطفي

تذكرة انتخاب

د.أحمد الخميسى

الكاتب أمام القاضى

د. منى حلمى

المثقف العضوى

حسين دعسة

حوارية وزير خارجية الأردن مع "مركز ويلسون" فى واشنطن لا للتهجير

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يستهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطسنيًا ويعتقل خمسة آخرين في الخليل

عشرات المستعمرين يقتحمون "الأقصى" ودعوات لزيادة الاقتحامات بالتزامن مع عيد الانوار اليهودي