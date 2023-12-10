الأحد 10 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

بدء أعمال غرفة عمليات "القومي لذوي الإعاقة" لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2024

غرفة العمليات المركزية
غرفة العمليات المركزية بالمجلس القومي

بدأت غرفة العمليات المركزية بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أعمالها في الساعة التاسعة صباح اليوم؛ لمتابعة سير تصويت الأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات الرئاسية 2024 بالداخل والمقرر لها من اليوم 10 ديسمبر وحتى 12 ديسمبر الجاري وتوافر كل التيسيرات لهم.

وأعلنت غرفة عمليات المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عن تخصيص الرقم المختصر 16736 لتلقي استفسارات الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم الخاصة بالعملية الانتخابية والاستعلام عن مقار اللجان أو أي إشكالية تواجههم، كذلك تم تخصيص عدد من الأرقام لتلقي كافة الاستفسارات عليها وهي 01557164448 والرقم  01117170882 وكذلك الرقم  01027495010 بالإضافة إلى الرقم 01272819928.

الانتخابات الرئاسية 2024

وقال حسام الدين الأمير، المستشار الإعلامي للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومسؤول غرفة عمليات المتابعة بالمجلس، إن الغرفة تعمل خلال عملها في تلقي استفسارات الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية من خلال خدمة الفيديو كول، وتوفير مترجمين للإشارة للتواصل معهم والرد على استفساراتهم، هذا بجانب المتابعة من خلال المتابعين للمجلس على مستوى محافظات الجمهورية والبالغ عددهم 150 متابعًا من الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى 5 آلاف من متابعي المنظمات التي صدر لها تصاريح بالمتابعة على مستوى الجمهورية، وتلقي التقارير المتعلقة بمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة ومدى توفير سبل الاتاحة المقررة لهم.

وأكد مسؤول غرفة عمليات المتابعة بالمجلس، أن غرفة عمليات المتابعة بالمجلس تتلقى وتستقبل الاستفسارات أيضًا من خلال الصفحة الرسمية للمجلس على الفيسبوك https:www.facebook.comNCPDEGYPT ؛ كما تتواصل الغرفة بالمتابعة والتنسيق وبشكل لحظي مع غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات وغرفة عمليات قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية لإبلاغهم بأي إشكاليات تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في عملية التصويت في الانتخابات 

غرفة العمليات المركزية بالمجلس القومي
غرفة العمليات المركزية بالمجلس القومي
تصويت المصريين في الخارج انتخابات المصريين بالخارج الانتخابات الرئاسية المصرية اجازة الانتخابات الرئاسية الانتخابات تصويت المصريين بالخارج اليوم تصويت المصريين بالخارج اليوم انطلاق الانتخابات الرئاسية أخبار انتخابات مصر

مواد متعلقة

احتشاد الشباب والسيدات أمام اللجان الانتخابية بدار السلام للإدلاء بأصواتهم

الشباب المصرى: تدشين غرفة عمليات مركزية بالمجلس لمتابعة العملية الانتخابية

"القومي للمرأة": 2000 متابع ميداني للانتخابات الرئاسية بمختلف المحافظات

انطلاق أعمال "عمليات القومى للإعاقة" لمتابعة الانتخابات الرئاسية

"القومى للمرأة" يطلق غرفة عمليات لمتابعة مشاركة السيدات بانتخابات الرئاسة 2024

اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. مُطالبات مصرية للمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه غزة

ضمان النزاهة.. «الدستور» تكشف تحركات المنظمات الحقوقية لمتابعة تصويت المواطنين

مايا مرسى تشارك فى جلسة "دور المرأة فى النهوض بالعمل المناخى"

الأكثر قراءة

عاجل.. فيتوريا يحدد شروطه للموافقة على عرض الجبلاية

"الصحة" تناشد مصابى 3 أمراض مزمنة لإجراء فحص عاجل

كولر يستعد للرحيل.. ورسائل قوية لمعتمد ومدرب المنتخب

عاجل.. بيان من "حماس" بشأن قرار الحوثيين بمنع مرور السفن الإسرائيلية

"الوطنية للانتخابات": إقبال ملحوظ فى أول أيام التصويت بالداخل

عاجل.. مواعيد دورى أبطال أفريقيا ومباريات اليوم الأحد 10-12-2023 والقنوات الناقلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

كولر يستعد للرحيل.. ورسائل قوية لمعتمد ومدرب المنتخب

جلال حمام

الحزم والندية.. عنوان السياسة الخارجية المصرية

ماجد حبته

موقف عدوانى أمريكى جديد

وائل لطفي

تذكرة انتخاب

د.أحمد الخميسى

الكاتب أمام القاضى

د. منى حلمى

المثقف العضوى

حسين دعسة

حوارية وزير خارجية الأردن مع "مركز ويلسون" فى واشنطن لا للتهجير

جلال حمام

المواطن.. بطل الحكاية المصرية

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يستهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطسنيًا ويعتقل خمسة آخرين في الخليل

عشرات المستعمرين يقتحمون "الأقصى" ودعوات لزيادة الاقتحامات بالتزامن مع عيد الانوار اليهودي