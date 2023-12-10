بدء أعمال غرفة عمليات "القومي لذوي الإعاقة" لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2024

بدأت غرفة العمليات المركزية بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أعمالها في الساعة التاسعة صباح اليوم؛ لمتابعة سير تصويت الأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات الرئاسية 2024 بالداخل والمقرر لها من اليوم 10 ديسمبر وحتى 12 ديسمبر الجاري وتوافر كل التيسيرات لهم.

وأعلنت غرفة عمليات المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عن تخصيص الرقم المختصر 16736 لتلقي استفسارات الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم الخاصة بالعملية الانتخابية والاستعلام عن مقار اللجان أو أي إشكالية تواجههم، كذلك تم تخصيص عدد من الأرقام لتلقي كافة الاستفسارات عليها وهي 01557164448 والرقم 01117170882 وكذلك الرقم 01027495010 بالإضافة إلى الرقم 01272819928.

الانتخابات الرئاسية 2024

وقال حسام الدين الأمير، المستشار الإعلامي للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومسؤول غرفة عمليات المتابعة بالمجلس، إن الغرفة تعمل خلال عملها في تلقي استفسارات الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية من خلال خدمة الفيديو كول، وتوفير مترجمين للإشارة للتواصل معهم والرد على استفساراتهم، هذا بجانب المتابعة من خلال المتابعين للمجلس على مستوى محافظات الجمهورية والبالغ عددهم 150 متابعًا من الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى 5 آلاف من متابعي المنظمات التي صدر لها تصاريح بالمتابعة على مستوى الجمهورية، وتلقي التقارير المتعلقة بمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة ومدى توفير سبل الاتاحة المقررة لهم.

وأكد مسؤول غرفة عمليات المتابعة بالمجلس، أن غرفة عمليات المتابعة بالمجلس تتلقى وتستقبل الاستفسارات أيضًا من خلال الصفحة الرسمية للمجلس على الفيسبوك https:www.facebook.comNCPDEGYPT ؛ كما تتواصل الغرفة بالمتابعة والتنسيق وبشكل لحظي مع غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات وغرفة عمليات قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية لإبلاغهم بأي إشكاليات تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في عملية التصويت في الانتخابات