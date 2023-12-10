"الوطنية للانتخابات": إقبال ملحوظ فى أول أيام التصويت بالداخل

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنه تم فتح الـ11631 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، بعدد 376 لجنة عامة.

وأضاف بنداري، خلال مؤتمر صحفي، أن آخر لجنة تم فتحها هي لجنة في محافظة الجيزة بمدينة العياط.

وأكد أن هناك إقبالًا ملحوظًا في أول أيام التصويت في جميع اللجان وخاصة الوافدين على مستوى المحافظات، ويستمر الدعم والتنسيق مع كل جهات الدولة لتيسير العملية على المواطنين.