الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

إقبال كثيف من السيدات على لجنة أم المؤمنين بطنطا للتصويت في انتخابات الرئاسة

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

شهدت لجنة أم المؤمنين بمدينة طنطا، إقبالًا كثيفًا من السيدات للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وقالت أمنية البرنس، أخصائي تمريض، إن الإقبال الكثيف من السيدات للإدلاء بأصواتهن في الانتخابات الرئاسية، يظهر مدى حبهن ودعمهن للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.


وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.


وأشارت الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

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إقبال كبير من الناخبين أمام اللجان الانتخابية فى القليوبية (صور)

 

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