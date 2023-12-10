الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

حكومة مصر تنتخب| الوزراء يتصدرون مشهد انتخابات الرئاسة.. وهذه رسالتهم للمصريين

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

في الساعات الأولى من بدء عملية الانتخابات الرئاسية في مصر، أدى وزراء الحكومة واجبهم الوطني بالإدلاء بأصواتهم، ما عكس التزامهم القوي بالعملية الديمقراطية ودعمهم لصنع المستقبل السياسي للبلاد.

ونرصد في التقرير التالي، مشاركة الوزراء بالتصويت في الانتخابات الرئاسية.

وزير المالية 

أدلى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بصوته في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ داخل لجنة مدرسة خالد بن الوليد بمدينة ٦ أكتوبر، موضحًا أننا كمصريين نثبت اليوم للعالم مدى استقرار وطننا في ظل الحروب التي تندلع في العالم، وعن الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار قال إن تلك الظروف خارجة عن إرادتنا وهي نتيجة للظروف الصعبة في جميع أنحاء العالم.

وزير الإسكان 

أدلى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، في لجنته الانتخابية بمدرسة فاطمة عنان بالتجمع الخامس.

وزيرة التضامن الاجتماعي

أدلت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024 في لجنتها الانتخابية بمدرسة بدر الإعدادية بنين بدائرة قسم الدقي في محافظة الجيزة. 

وأكدت "القباج" أن التصويت في الانتخابات الرئاسية حق دستوري لاستكمال مسيرة النجاح، مشيرة إلى أهمية النزول والتصويت في الانتخابات الرئاسية من أجل الحفاظ على حقوق المواطنين والمرأة بشكل أساسي.

وزير التموين والتجارة الداخلية

أدلى الدكتور علي المصلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بصوته في الانتخابات بمدرسة الشهيد عبدالرحمن الصيرفي بمنطقة العجوزة.

وزير التربية والتعليم 

أدلى الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بصوته داخل لجنة مدرسة فاطمة عنان، بمنطقة التجمع الخامس، وحث جميع المواطنين على النزول للمشاركة الإيجابية والفعالة بالانتخابات الرئاسية.

الوادي الجديد: كثافة من جانب الناخبين في الساعات الأولى من بدء التصويت بالانتخابات الرئاسية

وزير الشباب والرياضة 

أدلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 في مقر لجنته الانتخابية في مدرسة طبري الشروق، للإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024.

وزير العدل 

أدلى المستشار عمر مروان وزير العدل صباح اليوم بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، بمدرسة فاطمة عنان بالتجمع الخامس.

وزير العمل 

أدلى حسن محمد حسن شحاتة، وزير العمل، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 في لجنة مدرسة الشهيد مصطفي يسري أبوعميرة، وحرص على تحية السادة المستشارين والقائمين على اللجنة الانتخابية، موجهًا لهم الشكر على مجهوداتهم في سير العملية الانتخابية بكل سلاسة ويسر. 

وزير الأوقاف 

وأدلى الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف بصوته في الانتخابات الرئاسية بلجنة الشهيد محمد جمال بمصر القديمة، وسط حشد كبير من المواطنين، قائلًا: "لا أحد يستطيع أن يراهن على وعي الشعب المصري، ما يحدث اليوم هو احتفال وعيد وطني لكل المصريين"، منوهًا بأنه بمجرد نزوله من بيته وهو يرى الزحام من المواطنين أمام اللجان. 

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