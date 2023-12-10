موعد انتخابات مجلس النواب القادم 2025 يرتفع البحث عنه، وذلك بالتزامن مع انتخابات الرئاسة المصرية 2023/2024 التي تجرى اليوم في كل محافظات الجمهورية.

موعد انتخابات مجلس النواب القادم 2025

ومن هذا الجانب، من المقرر أن تنطلق إجراءات انتخابات مجلس النواب القادم فى 12 نوفمبر 2025 وذلك وفقا للمادة 106من "الدستور" التى تنص على أن مدة عضوية مجلس النواب تستمر لمدة 5 سنوات ميلادية، تنطلق من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته المقررة.

موعد انتخابات مجلس النواب 2025

كان مجلس النواب الحالى بدأ أولى اجتماعاته فى 12 يناير 2021 وتستمر حتى 12 يناير 2026 ومن ثم إجراءات البرلمان الجديد قبل 60 يوما من انتهاء مدة المجلس الحالى أى فى 12 نوفمبر 2025 ومن هذا التاريخ تنطلق الهيئة الوطنية للانتخابات في وضع إجراءات العملة الانتخابية بجدول زمنى مخصص لهذه الفترة، فقبل الوصول إلى هذا التاريخ سيكون مجلس النواب الموجود حاليا الذى بدأ دوره في الانعقاد الرابع فى أكتوبر المقبل قد انتهى من إقرار التعديلات الجديدة على قانون مجلس النواب ومجلس الشيوخ والتى تم النقاش بشأنها فى الحوار الوطنى ولا تزال مسار مناقشات من المنتظر أن ترفع لرئيس الجمهورية حيث أغلبية تريد نظام القائمة المطلقة المغلقة وأيضا معارضة تريد النظام الخاص بالقائمة النسبية وهو أمر لا يزال محل نقاش وخلاف ولكن سيتم حسمه قبل بدء إجراءات الانتخابات للبرلمان القادم خاصة أن قانون مجلس النواب هو ما يتم على أساسه إجراء الانتخابات في جميع محافظات مصر.

موعد انتخابات مجلس الشعب 2025



الجدير بالذكر أن “مجلس النواب” الحالى بدأ دورة الانعقاد الرابع فى أكتوبر لسنة 2023 وبدأ دور الانعقاد الخامس فى أكتوبر 2024 ويبدأ دور الانعقاد السادس فى أكتوبر 2025، وبخصوص موعد انتخابات مجلس النواب القادم 2025 فيبدأ إجراءات الانتخابات فى شهر نوفمبر لسنة 2025 على أن يبدأ المجلس الجديد أعماله رسميا في يناير 2026.

رابط الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومي 2023

وفي سياق منفصل، يستطيع أي مواطن الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومي 2023 عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات التالي:

https://www.elections.eg/

أسماء المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024

-"عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي" والشهرة عبد الفتاح السيسي "رمز نجمة".

-"محمد فريد سعد زهران" والشهرة فريد زهران "رمز الشمس".

-"عبدالسند حسن محمد يمامة" والشهرة عبد السند يمامة "رمز النخلة".

-"حازم محمد سليمان محمد عمر" والشهرة حازم عمر "رمز السلم".

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