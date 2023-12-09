السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وكيل أول النواب: مشاركة المصريين فى الانتخابات الرئاسية ستكون غير مسبوقة

المستشار أحمد سعدالدين
المستشار أحمد سعدالدين

ناشد المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية بالنزول والمشاركة بالانتخابات الرئاسية 2024 التى تنطلق غدًا وتستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، معربًا عن ثقته التامة فى أن مشاركة المصريين فى هذه الانتخابات ستكون كبيرة وغير مسبوقة فى كل الاستحقاقات الانتخابية السابقة.

وقال المستشار أحمد سعد الدين، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم: إن الشعب المصرى العظيم على وعى وإدراك كاملين بجميع المخاطر والتحديات التى تواجه الدولة المصرية، وفى مقدمتها التداعيات السلبية والخطيرة للأوضاع الراهنة فى منطقة الشرق الأوسط، بسبب الاعتداءات الوحشية والمجازر البشرية التى يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلى ضد الفلسطينيين فى غزة والضفة الغربية والقدس، معربًا عن ثقته التامة فى الشعب المصرى الذى سيبعث برسالة واضحة وحاسمة للعالم كله بأنه سيقف صفًا واحدًا خلف الدولة المصرية بجميع مؤسساتها، لمواجهة جميع التحديات والمخاطر والمؤامرات الداخلية والخارجية التى تواجه مصر.

أدوار مشرفة

وقال المستشار أحمد سعدالدين: إن المصريين على مدار التاريخ كانت أدوارهم مشرفة وأبهروا العالم كله، من خلال مساندتهم ودعمهم الكاملين لمؤسسات الدولة، للحفاظ على أمن واستقرار مصر وحماية حدودها، مؤكدًا أن رسالة المصريين للعالم ستؤكد أن مصر دولة عظيمة وتمارس فيها الديمقراطية فى أروع صورها، وبلد يسعى للاستقرار والنهوض اقتصاديًا، والكل يقف صفًا واحدًا لخدمة الوطن والمجتمع المصرى.

ووجّه المستشار أحمد سعد الدين التحية والتقدير للمصريين بالخارج الذين كانوا على مستوى المسئولية وشاركوا بإيجابية كبيرة فى هذه الانتخابات المهمة، مؤكدًا أن المصريين بالخارج تعددت أدوارهم لدعم ومساندة الدولة المصرية بجميع مؤسساتها.

وتنطلق الانتخابات الرئاسية داخل مصر غدًا الأحد، وتستمر لمدة ثلاثة أيام تنتهي يوم الثلاثاء.

والمرشحون في الانتخابات هم: الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

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