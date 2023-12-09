السبت 09 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

دليل على نجاح دور الحوار الوطني..

النائبة رحاب موسى: الانتخابات الرئاسية كشفت عن التطبيق الحقيقي للتعددية الحزبية

رحاب موسى
رحاب موسى

قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن الانتخابات الرئاسية كشفت عن التطبيق الحقيقي لمفهوم التعددية الحزبية والتنافسية السياسية في مصر، وخير دليل على ذلك المشاركة الكبرى من الأحزاب المصرية بما يعد دليل قوي على نجاح دور الحوار الوطني.

 إثراء الحياة السياسية 

وأوضحت النائبة رحاب موسى، في تصريحات صحفية لها، أن الحوار الوطني ساهم بشكل كبير في إثراء الحياة السياسية، وتقبل الرأي والرأي الآخر، بالإضافة إلى أنه منذ انطلاق خطوات الترشح لخوض السباق الانتخابي بين المرشحين، وحرصت كافة مؤسسات الدولة على اتخاذ مسافة واحدة من جميع مرشحي الرئاسة، ومنحهم فرصة كاملة لاستعراض برامجهم الانتخابية على الناخبين على مستوى محافظات الجمهورية، حتى يتمكن الناخب من تشكيل رؤية عن كل مرشح قبل الإدلاء بصوته.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن جلسات الحوار الوطني كانت النواة الأساسية لتعددية المرشحين، وساهمت فى الانفتاح السياسي وسماع الرأي والرأي الآخر، والتي كانت نواة حقيقية لهذا المشهد التاريخي.

النزول والمشاركة 

ودعت النائبة رحاب موسى، المواطنين للنزول والمشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية، لتكون رسالة للعالم بوقوف المواطنين خلف الدولة المصرية.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن نتائج الانتخابات ستعبر عن إرادة المصريين الحرة وتطلعاتهم وآمالهم ولا ينبغى للمواطن أن يتنازل عن حقه فى التصويت، حتى تجرى العملية الانتخابية بمشاركة واسعة فى مشهد ديمقراطي يليق بالدولة المصرية ومكانتها أمام العالم.

وتنطلق الانتخابات الرئاسية داخل مصر غدا الأحد وتستمر لمدة ثلاثة أيام تنتهي يوم الثلاثاء.

والمرشحون في الانتخابات هم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

الانتخابات الرئاسية مجلس النواب الحوار الوطنى الأحزاب المصرية الحياة السياسية التعددية الحزبية

مواد متعلقة

طارق عبد العزيز يدعو المصريين للاحتشاد والمشاركة بانتخابات الرئاسة

عضو بالشيوخ: الانتخابات الرئاسية 2024 عرس ديمقراطي من أجل مصر

مجلس النواب ينعى النائب الراحل خليفة رضوان

تحرك برلماني بشأن "دولرة منتجات محلية"

الأكثر قراءة

عاجل.. جهود مصرية مستمرة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار فى غزة

عاجل.. بيان من حماس بعد فيتو أمريكا بمجلس الأمن ضد وقف النار بغزة

الرئيس السيسى يشهد اختبارات كشف الهيئة للطلبة (صور)

عاجل.. بعد يوم من مقتل نجله.. مقتل ابن شقيقة رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلى

مصر تحذر أمريكا وإسرائيل: مخطط التهجير يهدد بتدمير العلاقات مع تل أبيب

ساعر باروخ.. حماس تنشر فيديو مرعبًا لعملية الإنقاذ الإسرائيلية الفاشلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

المواطن.. بطل الحكاية المصرية

محمد رفعت

غزوة 2011 وعبور 2024

عبد الرحيم طايع

مواسم الانتخابات مواسم الحرية

وائل لطفي

شد أجزاء

صفاء النجار

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة «3»

منى رجب

المرأة المصرية وانتخابات الرئاسة

ماجد حبته

حوارات وزير الخارجية

محمد عبدالعزيز

جوتيريش.. رجل لهذا الزمان

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

اللعب بالنار.. كيف تتحرك إسرائيل لتهجير أهالى غزة بـ«خطة الأمر الواقع»؟

"مقاومة الجدار": الاحتلال يستولي على أراضي بلدة جبع شمال شرق المحتلة

الاحتلال الإسرائيلى يواصل استهداف المدنيين فى غزة