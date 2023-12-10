الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس مجلس النواب يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية (صور وفيديو)

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب يدلي بصوته

أدلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بصوته في الانتخابات الرئاسية -اليوم - أمام لجنته الانتخابية بمدرسة طبري الثانوية - النزهة - محافظة القاهرة.

وأكد رئيس مجلس النواب عقب الإدلاء بصوته، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية ليست حقًا دستوريًا أصيلًا فحسب وإنما واجب وطني في المقام الأول، وتدل على الوعي الكامل لجميع فئات الشعب المصرى، داعيًا جموع الشعب إلى المشاركة بكثافة في العملية الانتخابية بما يليق بمكانة مصر، لنقدم للعالم نموذجًا في الممارسة الديمقراطية الصحيحة والاصطفاف خلف وطننا، ونثبت أن المصريين يدركون دقة المرحلة الراهنة التي يمر بها الوطن والمنطقة والعالم، وأن لديهم من الحس الوطني، والوعي الفكري والحضاري ما يجعلهم حريصين على المشاركة في صنع مستقبلهم بأيديهم.

وأشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي بالصورة المشرفة التي قدمها المصريون في الخارج خلال مشاركتهم الإيجابية والفعالة في الانتخابات الرئاسية، والتي أكدت اعتزازهم بوطنهم وتمسكهم بتقدم مسيرته نحو الازدهار.

كما وجه رئيس مجلس النواب الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات ولقضاة مصر على ما بذلوه من جهود في تنظيم وإدارة العملية الانتخابية والإشراف الكامل عليها بدقة متناهية.

 

 

 

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