الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

الاحتلال الإسرائيلى يستهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة

غزة
غزة

استهدفت طائرات الاحتلال الحربية، ومدفعيته، اليوم الأحد، مناطق متفرقة من قطاع غزة، مواصلة قصفها العنيف على المنطقة الشرقية لمدينة خان يونس.

وأفادت مصادر طبية بأن 45 شهيدا وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة، منذ مساء أمس السبت، جراء القصف الإسرائيلي العنيف على أحياء الوسطى، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا". 

مخيمات النصيرات 

وشنت طائرات الاحتلال الحربية غارات متزامنة على مخيمات النصيرات والمغازي والزوايدة وسط قطاع غزة، وأخرى على حيي التفاح والشجاعية شرق مدينة غزة وعدة مناطق في شمال القطاع.

وأوضحت مصادر محلية أن شهيدين ارتقيا في قصف طائرة إسرائيلية مسيّرة على مخيم المغازي، و7 في البريج، و3 بمخيم النصيرات جراء الغارات الحربية.

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 خان يونس

وجنوبا، تواصل طائرات الاحتلال الحربية ومدفعيته قصف خان يونس، وتحديدا المنطقة الشرقية، بعدة صواريخ وقذائف بشكل عنيف.

وكان عشرة مواطنين أغلبهم من الأطفال استشهدوا، وأصيب العشرات، إضافة لعدد من المفقودين، بعد قصف طيران الاحتلال الحربي منزلا يعود لعائلة عبدالوهاب غرب خان يونس.

محيط المستشفى الأوروبى

كما قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي محيط المستشفى الأوروبي في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت عن ارتفاع عدد الشهداء إلى أكثر من 17،674 شهيدا، ونحو 49،300 جريح، غالبيتهم من الأطفال وكبار السن والنساء، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية.

القوات الإسرائيلية تواصل القتال ضد عناصر حماس 

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن أنه نفذ غارات على حوالي 250 هدفا لحركة "حماس" في قطاع غزة، أمس، فيما تواصل القوات الإسرائيلية القتال ضد عناصر الحركة على الأرض.

وشملت الغارات، التي وقعت الليلة الماضية، استهداف مجمع تابع لحركة "حماس" في خان يونس، والعديد من فتحات الأنفاق في المنطقة، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأحد.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه في الساعات القليلة الماضية داهمت القوات البرية مواقع لحماس في غزة، حيث عثرت على ما وصفته بأسلحة كثيرة وفتحات أنفاق ودمرتها وقتلت مسلحين، كانوا يخططون لمهاجمة القوات.

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