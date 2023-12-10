الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

واشنطن بوست: انقسام داخل أروقة البيت الأبيض حول تسليح إسرائيل بالأسلحة الأمريكية

غزة
غزة

قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، إن هناك حالة من الجدل الكبير داخل أروقة البيت الأبيض وسط رفض من الديموقراطيين، لتسليح إسرائيل مع تزايد الخسائر في صفوف المدنيين في غزة، مطالبين بضرورة فعل المزيد لضمان الاستخدام السليم للأسلحة الأمريكية.

تسليح إسرائيل 

وقالت الصحيفة: تواجه إدارة بايدن ضغوطًا متزايدة بشأن تزويدها بأسلحة قوية لإسرائيل، مع ارتفاع عدد القتلى في غزة مما يؤدي إلى تعميق التساؤلات حول ما إذا كان يتعين على الولايات المتحدة، باعتبارها الداعم العسكري الرئيسي للبلاد، بذل المزيد من الجهد لضمان سلامة المدنيين.

وتعمل جماعات حقوق الإنسان، إلى جانب كتلة متنامية من داخل الحزب الديمقراطي الذي يتزعمه الرئيس بايدن، على تكثيف التدقيق في تدفق الأسلحة إلى إسرائيل، والذي شمل عشرات الآلاف من القنابل منذ الهجمات الدموية التي شنها مسلحو حماس في 7 أكتوبر.

وفي قلب النقاش، بينما يسعى بايدن للحصول على مساعدات عسكرية إضافية بمليارات الدولارات لعملية إسرائيل في غزة، توجد قواعد الإدارة الخاصة لتسليح الدول الأجنبية، والتي تشير إلى أن عمليات نقل الأسلحة يجب ألا تتم عندما ترى الحكومة الأمريكية أن هناك انتهاكات للقانون الدولي.

ويقول مسؤولو الإدارة، الذين يقدمون أول وصف تفصيلي لنهجهم في التعامل مع هذه المبادئ التوجيهية، إنهم أجروا مناقشات مكثفة مع نظرائهم الإسرائيليين للتأكد من فهمهم لالتزامات البلاد بموجب القانون الإنساني الدولي. لكنهم يقرون بأن الولايات المتحدة لا تجري تقييمات فورية لالتزام إسرائيل بقوانين الحرب.

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فشل في الوصول للمعلومات 

وقال مسؤول أمريكي كبير، تحدث  شريطة عدم الكشف عن هويته:  إن الإدارة غير قادرة على إجراء تقييم معاصر لامتثال إسرائيل جزئيًا لأن المسؤولين لا يستطيعون الوصول إلى المعلومات الاستخبارية التي تستخدمها القوات الإسرائيلية للتخطيط لمهاجمتها. 

وقال المسؤول: "ما يمكننا القيام به من هنا في الوقت الحقيقي، بشكل عملي ولكن بحزم، هو الحديث عن الإطار والمبادئ القانونية، وحتى الحديث عن بعض النقاط المحددة الدقيقة للغاية فيه"، في إشارة إلى المعايير الدولية التي تحكم الصراع، وقال المسؤول: "إننا نجري بعض المحادثات الصارمة للغاية وفي بعض الأحيان صعبة للغاية".

ويقول بعض الخبراء القانونيين إن هذه المناقشات يجب أن يتبعها مراقبة أكثر نشاطًا لما يحدث مع الأسلحة الأمريكية قبل توفير أسلحة إضافية.

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وقال بريان فينوكين، المحامي السابق في وزارة الخارجية والذي يعمل الآن كمستشار كبير في مجموعة الأزمات الدولية: "هذه مجرد خطوة أولى". "حتى لو اتفقت الولايات المتحدة وإسرائيل على نفس القواعد، في هذه الحالة القواعد ذات الصلة بسير الأعمال العدائية والاستهداف، فإن ذلك لا يزال يترك السؤال مفتوحًا حول كيفية تفسير هذه القواعد".

صحيفة “ واشنطن بوست” الامريكية صحيفة واشنطن بوست ​البيت الأبيض تسليح اسرائيل إسرائيل أثرت الحرب في غزة

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