الخارجية الأمريكية: نرفض التهجير القسرى أو الدائم للفلسطينيين من غزة

شدد نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشرق الأدنى، هنري ووستر، على رفض واشنطن التهجير القسري أو الدائم للفلسطينيين من قطاع غزة.

هنري ووستر: واشنطن ترفض تهجير سكان غزة

وقال هنري ووستر، وفقًا لما نقلته صحفة الخارجية الأمريكية عبر موقع "إكس": "أولًا، لا تدعم الولايات المتحدة إعادة احتلال غزة؛ ثانيًا، يجب أن يكون الحكم في غزة بقيادة فلسطينية؛ ثالثًا، نشدد على عدم التهجير القسري أو الدائم للفلسطينيين من غزة؛ رابعًا، نرفض تقليص مساحة أراضي غزة؛ خامسًا، نسعى إلى آلية مستدامة لإعادة إعمار غزة ومسار نحو حل الدولتين؛ ثم أخيرًا، نشدد على عدم استخدام غزة أو الضفة الغربية كمنصات للإرهاب أو غيره من أشكال العنف".

وأكد ووستر أنه يمكن للولايات المتحدة أن تؤكد أن دبلوماسيتها هي المحرك وراء التوقف الإنساني، وهي المحرك وراء أكبر قدر ممكن من المساعدات.

وتابع: "مرة أخرى، نحن أول من يقول إن حجم دخول المساعدات غير كاف، هذه المساعدات تصل إلى غزة بسبب الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لأسباب إنسانية، هذه هي مبادرتنا، هذه هي قيادتنا، هذا هو إصرارنا".

تقرير أمريكى: إسرائيل خسرت حربها ضد حماس

وقالت مجلة "the nation" الأمريكية، في تقرير لها، إن إسرائيل سوف تخسر الحرب الحالية في قطاع غزة رغم كل القصف المستمر على القطاع، في ظل فشل حربها ضد الفصائل الفلسطينية خاصة حركة حماس.

وأوضحت المجلة الأمريكية أنه على الرغم من العنف الذي أطلقته على الفلسطينيين، فشلت إسرائيل في تحقيق أهدافها السياسية، وقالت إنه أمر غريب أن مجموعة من المسلحين غير النظاميين، الذين لا يتجاوز عددهم عشرات الآلاف، والمحاصرين والذين لا يملكون سوى القليل من القدرة على الوصول إلى الأسلحة المتقدمة، لديهم قوة تضاهي أحد أقوى الجيوش في العالم، الذي تدعمه وتسلحه الولايات المتحدة.