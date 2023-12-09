السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عاجل.. جهود مصرية مستمرة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار فى غزة

معبر رفح
معبر رفح

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، تقريرًا يرصد جهود مصرية مستمرة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة.

منذ 1948 لم تتخلَ مصر في يوم من الأيام عن مواقفها الداعمة تجاه القضية الفلسطينية، وهذا ما ظهر جليًا في الموقف المصري من العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

وكثفت مصر من جهودها مع الأطراف الإقليمية والدولية كافة من أجل تهدئة وإطلاق سراح المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية، والأسرى لدى الجانب الإسرائيلي. 

توقف دائم لإطلاق النار وبدء عملية سياسية شاملة

وقامت مصر، بالتعاون مع دولة قطر وبشراكة أمريكية، بجهود متواصلة من أجل التوصل لاتفاق تهدئة في قطاع غزة، وهو ما ظهر مؤخرًا حول اتفاق الفصائل الفلسطينية والجانب الإسرائيلي على صفقة تبادل المحتجزين والأسرى، وتدفق المساعدات الإنسانية والوقود إلى مناطق قطاع غزة كافة.

وبالرغم من عودة القتال، إلا أن الجهود المصرية ما زالت مستمرة للتوصل إلى توقف دائم لإطلاق النار، وبدء عملية سياسية شاملة لحلحلة القضية الفلسطينية، التي تمثل الاهتمام الأول للأمن القومي المصري.

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