السبت 09 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: صفارات الإنذار تدوى فى مستوطنات غلاف غزة (فيديو)

مستوطنات غلاف غزة
مستوطنات غلاف غزة

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة، موضحة: هذه المرة الرابعة منذ صباح اليوم التي نسمع فيها دوي صفارات الإنذار في مستوطنات الغلاف، التي جاءت ردًا على استهداف المدنيين، كما قالت كتائب القسام في بياناتها.

وأضافت أبوشمسية، عبر مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، أن "شمالي قطاع غزة شهد بعض الأخبار العبرية التي تتحدث عن تقليل الضربات والهجمات في القطاع، استجابة للضغط الأمريكي بعدم استمرار الجرائم في حق المدنيين هناك، وكأنها تبرر زيادة قصفها للجنوب".

وجود قوات مقاومة في شمال القطاع

وأوضحت مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة أن الإعلام العبري تحدث أن الرشقات الصاروخية التي وصلت أمس لعدة مناطق إسرائيلية منها تل أبيب وعدد من المناطق الأخرى كانت قد انطلقت وفقًا للتقديرات الأمنية أنها تأتي من شمال القطاع، وهذا يعني وجود قوات مقاومة في الشمال.

ولفتت مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة إلى أن خروج صواريخ من شمال القطاع به رسائل مفادها أن حركة حماس أو الفصائل الفلسطينية الأخرى قادرة على مواصلة القتال.

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