الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. صحة غزة: القوات الإسرائيلية تحاصر المستشفيات بالشمال

القوات الإسرائيلية
القوات الإسرائيلية

قال وكيل وزارة الصحة في قطاع غزة، يوسف أبو الريش، إن الجيش الإسرائيلي يحاصر المستشفيات بشمال القطاع، ويستهدف المرضى والطواقم الطبية، مضيفًا أن إسرائيل "قررت قتل كل من يتواجد في الشمال".

وأضاف أبو الريش، في تصريحات إعلامية، أن "الوضع في شمال قطاع غزة كارثي، وإسرائيل قررت أن تقتل كل من يتواجد في الشمال بطرق مختلفة، إما بالقصف المباشر أو القنص أو بحرمانهم من الخدمات الصحية".

وتابع قائلًا: "الوضع في الجنوب أيضًا كارثي والمستشفيات أصبحت غارقة وسط بحر من الإصابات، ولم يعد بإمكانها تقديم الخدمات الطبية، في ظل العدد الكبير من الحالات والكادر الطبي المنهك والإمكانيات والمقدرات المعدومة".

وأضاف: "يتم أيضًا محاصرة مستشفى العودة بشمال القطاع، وتُسْتَهْدَف السيدات الحوامل اللواتي يتوجهن للمستشفى، وسقط عدد من الكوادر الطبية الموجودة بالمستشفى ضحايا بسبب الاستهدافات الإسرائيلية".

وذكر أبو الريش أيضًا أن "الجيش الإسرائيلي يطبق الحصار على المستشفيات في شمال قطاع غزة، وسط انتشار للقناصة حولها، وكل من يقترب منها، أو يحاول الخروج منها يتم استهدافه".

واعتبر أبو الريش أن ما يحدث في شمال قطاع غزة "جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان لكل سكان المنطقة الشمالية، وبكل السبل المتاحة، حيث يتم استهداف مدارس الإيواء وما تبقى من مؤسسات صحية، واستهداف المدنيين".

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