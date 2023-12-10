الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البيت الأبيض يلجأ لإجراءات الطوارئ لتجنب معارضة دعم إسرائيل

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

قالت صحيفة فايننشال تايمزإن البيت الأبيض لجأ إلى إجراءات الطوارئ لتجنب معارضة المساعدات العسكرية في الكابيتول هيل وبيع قذائف الدبابات لإسرائيل.

بيع قذائف الدبابات لإسرائيل

وقالت الصحيفة: لقد استندت الولايات المتحدة إلى الأمن القومي للموافقة على بيع ذخيرة دبابات لإسرائيل تزيد قيمتها عن 100 مليون دولار في خطوة تتجاوز الكونجرس، الذي يجد صعوبة في الموافقة على مشاريع القوانين التي توفر المزيد من المساعدات العسكرية الأجنبية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية: إن "حالة الطوارئ موجودة" تبرر تجاوز المراجعة المعتادة للكونجرس بشأن بيع ما يقرب من 14 ألف خرطوشة دبابة وعناصر أخرى لإسرائيل بتكلفة تقدر بـ 106.5 مليون دولار.

وقالت وزارة الخارجية: "لقد قرر وزير الخارجية وقدم تبريرًا مفصلًا للكونجرس بأن هناك حالة طوارئ تتطلب البيع الفوري" للذخائر "لصالح مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة، وبالتالي التنازل عن متطلبات مراجعة الكونجرس بموجب"“قانون مراقبة تصدير الأسلحة”.

وأضافت:  أن إسرائيل، التي تخوض حربا ضد حركة حماس في غزة، ستستخدم هذه الأسلحة “كرادع للتهديدات الإقليمية ولتعزيز دفاعها عن وطنها”.

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بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية بشان المستشفى الميدانى فى غزة

صعوبة متزايدة في إقرار حزم التمويل الأجنبي 

ووفقا للصحيفة: يواجه البيت الأبيض صعوبة متزايدة في إقرار حزم التمويل الأجنبي في الكونجرس الأمريكي المنقسم، حيث يسيطر الجمهوريون على مجلس النواب ويسيطر الديمقراطيون على مجلس الشيوخ.

ويأتي البيع بعد أيام من قيام الجمهوريين في مجلس الشيوخ يوم الأربعاء بعرقلة محاولة لتوفير المزيد من التمويل لأوكرانيا لخوض حربها ضد روسيا في مشروع قانون يتضمن أيضًا تمويل إسرائيل وتايوان.

ويعارض الجمهوريون تقديم المزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا دون أموال إضافية لأمن الحدود الأمريكية.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية: "الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل، ومن المهم للمصالح الوطنية الأميركية مساعدة إسرائيل على تطوير والحفاظ على قدرة قوية وجاهزة للدفاع عن النفس". "هذا البيع المقترح يتوافق مع تلك الأهداف.

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تنامي المعارضة ضد واشنطن 

وتابعت الصحيفة: لقد تنامت المعارضة في الولايات المتحدة ومختلف أنحاء العالم إزاء العدد المتزايد من القتلى المدنيين نتيجة للغزو الإسرائيلي لغزة، وقُتل أكثر من 17 ألف فلسطيني في غزة في الهجمات الجوية والبرية الإسرائيلية على القطاع.

وصوت جميع الديمقراطيين في مجلس الشيوخ في البداية لصالح حزمة الإنفاق البالغة 111 مليار دولار، والتي تم رفضها بأغلبية 49 صوتًا مقابل 51. وتتطلب قواعد مجلس الشيوخ تصويت 60 من أصل 100 عضو لمواصلة مناقشة مشروع القانون.

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