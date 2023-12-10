بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية بشان المستشفى الميدانى فى غزة

صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، بتعرض بعض مرافق المستشفى الميداني الأردني الخاص جنوب غزة، لسقوط شظايا وقنابل دخانية نتيجة استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غز، .بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية الأردنية.

وأضاف المصدر أنه لا توجد أي إصابات بشرية أو أضرار مادية وجميع مرتبات المستشفى بخير.

وأكد القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية على استمرارية عمل الطواقم الطبية في قطاع غزة وتأديتهم لواجبهم الإنساني للأهل والأشقاء في القطاع.

رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي

وفي وقت سابق قال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، إن اواشنطن لم تضع أي قيود على إسرائيل فيما يتعلق بوقت استغراق العملية العسكرية في قطاع غزة وإن أهداف العملية قد تتطلب عدة أشهر.

وقال هنغبي في مقابلة مع القناة الـ12 للتلفزيون الإسرائيلي، السبت، إن الأمريكيين لم يحددوا أي موعد نهائي (لنهاية العملية)، لقد رفضوا وجود مثل هذا الموعد النهائي، إنهم يدركون أنهم لا يستطيعون إخبار الجيش الإسرائيلي بالوقت الذي سيستغرقه لتحقيق أهدافه.

وأعرب المسؤول الإسرائيلي عن ثقته في أن الولايات المتحدة توافق على المهمة التي حددها الجانب الإسرائيلي لإنقاذ جميع الرهائن المحتجزين هناك في قطاع غزة.

لا يمكن قياس العملية العسكرية في قطاع غزة

وقال إنه بالنظر إلى أهداف الحرب لا يمكن قياس العملية العسكرية في قطاع غزة بأسابيع، وكذلك لست متأكدا من إمكانية قياسها بأشهر.

هذا وقد أفشلت الولايات المتحدة، في مجلس الأمن الدولي تمرير مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، واستخدمت حق النقض "الفيتو" ضد القرار.

وتسببت الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكثر من شهرين في استشهاد 17700 على الأقل حتى الآن وإصابة نحو 49 ألف فلسطيني.

وقالت الأمم المتحدة في وقت سابق إن الوضع الإنساني في قطاع غزة أصبح مروعا وصعبا للغاية.

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إسرائيل بتجنب تفاقم الكارثة الإنسانية في غزّة.