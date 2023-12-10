وزيرة التضامن: التصويت بالانتخابات الرئاسية حق دستورى لاستكمال مسيرة النجاح

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن التصويت في بـالانتخابات الرئاسية حق دستوري لاستكمال مسيرة النجاح، وأشارت الوزير في تصريحات صحفية على هامش الإدلاء بصوتها في الانتخابات أن وزارة التضامن تحث كل المواطنين للنزول والتصويت في الانتخابات الرئاسية، من أجل الحفاظ على حقوق المواطنين والمرأة بشكل أساسي.

وأدلت وزيرة التضامن الاجتماعي، منذ قليل، بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024، في لجنتها الانتخابية بمدرسة بدر الإعدادية بنيين بدائرة قسم الدقي بمحافظة الجيزة.

توافد كثيف للشباب والسيدات للمشاركة في العرس الديمقراطي

وتصدر المشهد الانتخابي خلال اللحظات الأولى توافد كثيف للشباب والسيدات للمشاركة في العرس الديمقراطي، ويخوض 4 مرشحين الانتخابات الرئاسية 2024 وهم من قبلت الهيئة الوطنية للانتخابات أوراق ترشيحهم عقب استيفاء كل شروط الترشح، حيث تتم طباعة بطاقات الانتخابات تحتوي على أسماء ورموز المرشحين لخوض الانتخابات، وهم المرشح عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي ورمزه الانتخابي النجمة، المرشح فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي ورمزه الانتخابي الشمس، المرشح عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد ورمزه الانتخابي النخلة والمرشح حازم عمر.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.