غرفة عمليات حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تتابع التصويت بالانتخابات

بدأت غرفة العمليات المركزية للحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، متابعة تصويت المصريين بكافة أنحاء جمهورية مصر العربية، في الانتخابات الرئاسية 2024، حيث بدأت عملها اعتبارًا من التاسعة صباح اليوم الأحد الموافق مع انطلاق أولى أيام الاقتراع.

وتتابع غرفة العمليات المركزية، وعبر التقنيات المتطورة والتواصل الميداني من خلال المندوبين في اللجان أماكن التصويت وجاهزيتها، مع استمرار عمل الغرفة على مدار الساعة خلال أيام الاقتراع الثلاثة.

وأشارت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إلى أن الغرفة ستسهم في التدخل مركزيًا لتذليل أية عقبة قد تطرأ من خلال التواصل مباشرة مع الهيئة الوطنية للانتخابات، وكذا متابعة عملية التصويت وفقًا للضوابط الدستورية والقانونية.

وخصصت الهيئة الوطنية للانتخابات 9 آلاف و376 مركز اقتراع من بينها 11 ألفا و631 لجنة فرعية بكافة أنحاء جمهورية مصر العربية.

يذكر أن تصويت المصريين في الداخل حدده الجدول الزمني خلال أيام 10، و11، و12 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة