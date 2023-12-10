تفاصيل معرض عيد الكاريكاتير المصرى فى نسخته الثالثة (صور)

افتتح الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، معرض عيد الكاريكاتير المصري، في نسخته الثالثة، بقاعتي نهضة مصر وإيزيس بمركز محمود مختار الثقافي.

تفاصيل معرض عيد الكاريكاتير المصري

وشارك في افتتاح النسخة الثالثة من معرض عيد الكاريكاتير المصري، كل من: الفنان مصطفى الشيخ رئيس الجمعية المصرية للكاريكاتير، وعبد الله الرحبي سفير سلطنة عمان بالقاهرة، ولطفي رؤوف سفير أندونيسيا بالقاهرة، وذلك بحضور الدكتورة صفية القباني نقيب الفنانين التشكيليين، والفنان محمد عبلة مؤسس مركز الفيوم للفنون، وشريف جاد مدير النشاط الثقافي بالبيت الروسي، وشاو بين المدير التنفيذي للمركز الثقافي الصيني بالقاهرة، والدكتورة مى البطران عضو مجلس النواب السابق، والفنان فوزي مرسي قوميسير المعرض، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية المصرية للكاريكاتير، وأسرة الفنان محمد عبد المنعم رخا، ونخبة من فناني الكاريكاتير والفنانين التشكيليين.

بدأت احتفالية عيد الكاريكاتير المصري الثالث بافتتاح معرض الكاريكاتير بقاعتي نهضة مصر وإيزيس بمركز محمود مختار الثقافي، والذي يضم مجموعة من أعمال الفنان "زهدي العدوي" مؤسس الجمعية المصرية للكاريكاتير، إلى جانب ما يزيد عن 140 عملًا من جيل الرواد حتى المعاصرين.

وحرص الدكتور وليد قانوش، وسفير سلطنة عمان، وسفير أندونيسيا، والحضور أثناء تفقدهم لمعرض عيد الكاريكاتير المصري، على زيارة القاعة التي تضم مجموعة من الأعمال الفنية والتي تتناول القضية الفلسطينية والتضامن مع أهلنا في فلسطين، خاصة أن هذه النسخة من عيد الكاريكاتير المصري، تم إهدائها إلى أشقائنا في غزة الصابرين والصامدين الذين يقهرون بصمودهم وصبرهم وتضحياتهم وشهدائهم وحشية المحتل.

كما تضمن حفل افتتاح النسخة الثالثة لمعرض عيد الكاريكاتير المصري، رسم بورتريهات لايف لجمهور وزوار المعرض بريشة شباب رسم مصر بقيادة الدكتور محمد حمدي عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للكاريكاتير.

وفي ختام الحفل، قام الفنان مصطفى الشيخ بإعلان أسماء الفائزين بالجوائز في مسابقة الكاريكاتير التي نظمتها الجمعية المصرية للكاريكاتير بالتعاون مع أسرة الفنان محمد عبد المنعم رخا، حيث فاز بالمركز الأول الفنان خالد صلاح، وحصل على المركز الثاني الفنان محمد فتحي، بينما حل في المركز الثالث الفنان حسني عباس، وفاز بجائزة لجنة التحكيم الفنان خضر حسن، والفنان أحمد قاعود، وحصل الفنان البحريني علي الصميخ على درع الجمعية المصرية للكاريكاتير للتميز والعطاء.

وقام بتوزيع الجوائز على الفائزين الفنان محمد حاكم، والفنان عمرو سليم، والفنان فاروق موسى، أعضاء لجنة تحكيم المسابقة، وأسرة الفنان محمد عبد المنعم رخا، والفنان فوزي مرسي قوميسير المعرض والأمين العام للجمعية المصرية للكاريكاتير.

وبعد مراسم توزيع الجوائز تقدم الفنان مصطفى الشيخ رئيس الجمعية بالشكر لوزارة الثقافة المصرية، وقطاع الفنون التشكيلية، ومتحف محمود مختار، وأسرة الفنان محمد عبد المنعم رخا، والفنان عمرو فهمي، والفنان إبراهيم البريدي، ولكل من ساهم في نجاح احتفالية عيد الكاريكاتير المصري في نسخته الثالثة، وقدم تحية كبيرة من القلب للفنان الكبيرعبد العزيز تاج الرئيس الشرفي للجمعية المصرية للكاريكاتير، كما رحب بالفنان السوري سعد حاجو ضيف شرف المعرض.

يأتي المعرض في إطار الاحتفال بعيد الكاريكاتير المصري الثالث، وتنظمه الجمعية المصرية للكاريكاتير بالتعاون مع قطاع الفنون التشكيلية، ويستمر حتى 16 ديسمبر 2023.

يشار إلى أن الجمعية المصرية للكاريكاتير اختارت يوم 7 نوفمبر من كل عام ليكون عيدًا للكاريكاتير المصري والذي يوافق ذكرى ميلاد الفنان محمد عبد المنعم رخا، رائد فن الكاريكاتير المصري، وسوف يكون العيد سنويًّا ليحكي للأجيال الجديدة دور هذا الفن في حياة المصريين ومدى عظمة تأثيره.

معرض عيد الكاريكاتير المصرى

معرض عيد الكاريكاتير المصرى

معرض عيد الكاريكاتير المصرى

معرض عيد الكاريكاتير المصرى