الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"اليونيسيف": غزة أخطر مكان فى العالم على الأطفال والنظام الإنسانى برمته ينهار

غزة
غزة

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، أمس السبت، إن قطاع غزة بات "أخطر مكان في العالم بالنسبة للطفل"، وتحدد تحذيرها من تهجير السكان إلى الجنوب.


وأوضحت المديرة الإقليمية لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أديل خضر - حسبما نقل الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة أمس - أن "أحياءً بأكملها، حيثما اعتاد الأطفال اللعب والذهاب إلى المدرسة بها، تعرضت للتدمير، وتحولت إلى أنقاض لا حياة فيها".

 

وذكر موقع الأمم المتحدة أن النساء والأطفال يتحملون العبء الأكبر من حيث القتلى والجرحى في الوقت الذي تقاتل فيه القوات الإسرائيلية، في جميع أنحاء القطاع، وفي ظل عدم وجود مكان آمن يذهبون إليه، كما أن توزيع المساعدات يعرقل بسبب الحرب، وعدم كفاية الوصول ونقص الإمدادات التي تعبر إلى القطاع.

 

وأفادت "اليونيسف" بأن ما يقرب من مليون طفل نزحوا قسرًا منذ بدء "دورة العنف" في 7 أكتوبر، كما حذّرت خضر من أن السكان في غزة "يتم دفعهم الآن إلى الجنوب أكثر فأكثر إلى مناطق صغيرة مكتظة دون ماء أو طعام أو حماية؛ مما يعرضهم بشكل متزايد لخطر الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي والأمراض المنقولة بالمياه".

 

وأضافت المنظمة أن "القيود والتحديات المفروضة على إيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى قطاع غزة وعبره هي حكم آخر بالإعدام على الأطفال"، لافتة إلى أن "النظام الإنساني برمته ينهار، لا سيما في ظل الضغط الشديد الناجم عن الإجراءات التي تفرضها إسرائيل مع استمرار هجومها".

 

وشددت المنظمة على أن "وقف إطلاق النار الإنساني الفوري والدائم هو السبيل الوحيد لإنهاء قتل وجرح الأطفال".

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