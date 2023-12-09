أحمد موسى يستعين بأخبار موقع "الدستور" فى تغطية حلقة برنامجه الليلة

استعان الإعلامي أحمد موسى، بعدد من موقع "الدستور"، خلال تغطية حلقة الليلة من برنامجه "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد".

وكان لغزة النصيب الأكبر من هذه الأخبار، كما تخللها خبر رياضي عن النجم محمد صلاح، لاعب المنتخب المصري والمحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي.

روابط الأخبار كالتالي:

بوتين يشكر الرئيس السيسى على مساعدته فى إجلاء الرعايا الروس من قطاع غزة

الخارجية الأمريكية: نرفض التهجير القسرى أو الدائم للفلسطينيين من غزة

صلاح يسجل الهدف رقم 200 له في مسيرته مع ليفربول

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