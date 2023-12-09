السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محلل سياسى: الاحتلال يمارس سياسة الضغط لإزاحة الفلسطينيين إلى جانب الجدار والحدود المصرية

الفلسطينيون
الفلسطينيون

قال الدكتور محمود صيام، الكاتب والمحلل السياسي من خان يونس، إنه بعد انتهاء الهدنة التي كانت قبل أيام والتي جرى فيها تبادل للأسرى استؤنفت جولة جديدة مجنونة من القتال، ومن الواضح أنها أكثر عنفًا وأكثر جنونًا وأكثر إيلامًا للجانب الفلسطيني من الجولات السابقة.

وأضاف المحلل السياسي، اليوم السبت، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك تغيرًا في المزاج العام العالمي وخصوصًا المزاج الغربي الذي تغير وانزاح نحو الرواية الفلسطينية وتصديقها، وأبدى شكوكه بشكل يومي من الرواية الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن خان يونس تتعرض كل يوم لمئات الأطنان من القنابل والمتفجرات وخاصة وسط البلد، موضحًا أن الدبابات الإسرائيلية تقريبًا دخلت من المنطقة الشمالية لخان يونس والتي تعد منطقة رخوة والكثافة السكانية فيها قليلة وتميل إلى المناطق الزراعية وتمركزت الدبابات في شارع 5 المحيط بمربع بيت السنوار.

وأكد المحلل السياسي، أن هناك ضغطًا على السكان، حيث يستخدمون سياسة طنجرة الضغط، إذ إنهم أودعوا أكثر من 2 مليون فلسطيني في منطقة ضيقة في رفح وخان يونس، ويمارس عليهم الضغط والقصف اليومي ليزيحوهم إلى جانب الجدار والحدود المصرية، وهذا هو الخطر الذي يجب أن يتفق الجميع على رؤية كيفية معالجته.

القاهرة الإخبارية خان يونس الهدنة الراوية الفلسطينية سياسية طنجرة الضغط رفح الجدار الحدود المصرية

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