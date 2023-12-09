المتحدث باسم جيش الاحتلال: سنواصل العمليات العسكرية ضد "حماس"

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري، إن جيش الدفاع سيواصل العملية العسكرية ضد مواقع ومقاتلي حركة حماس.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال، اليوم السبت، خلال مؤتمر صحفي له، نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن الجيش الإسرائيلي أبلغ اليوم عائلة "ساعر باروخ" -أحد الجنود المحتجزين لدى حماس في غز-، بمقتله من قِبل حماس، مشيرًا إلى أن جيش الدفاع سيواصل التحقيق في ظروف مقتله.

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن الجيش وجهاز المخابرات العامة سيواصلان العمل بكافة الجهود الاستخباراتية من أجل استعادة 137 إسرائيليًا محتجزًا إلى عائلاتهم.