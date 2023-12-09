السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الفيتو الأمريكى الـ47.. "كارت" إسرائيل لقتل المزيد من المدنيين فى غزة (فيديو)

الفيتو الأمريكي
الفيتو الأمريكي

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، عبر شاشتها، تقريرًا كشفت فيه عن الفيتو الأمريكي لصالح إسرائيل، الكارت الذي يستخدمه الاحتلال الإسرائيلي لقتل المزيد من المدنيين في قطاع غزة، مؤكدةً أن الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت 47 فيتو لصالح إسرائيل.

وخلال التقرير، أوضحت القاهرة الإخبارية، أن الولايات المتحدة الأمريكية، استخدمت حق النقض (الفيتو) الثالث لتمنع قرارًا بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدةً أنه رابع فيتو يستخدم منذ بداية الحرب مع ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 17 ألفًا حتى الآن.

وأكد التقرير، أن الفيتو الأمريكي يعطي الضوء الأخضر لاستمرار إسرائيل في عملياتها في قطاع غزة.

ونوه التقرير، إلى أن الفيتو ترك واشنطن معزولة دبلوماسيًا في المجلس المؤلف من 15 عضوًا، حيث صوّت 14 عضوًا لصالح مشروع القرار مع امتناع بريطانيا عن التصويت.

القاهرة الإخبارية الفيتو الأمريكي إسرائيل 47 فيتو لصالح إسرائيل الفيتو

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