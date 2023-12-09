السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

افتتاح معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي بدورته الـ 8 (صور)

افتتاح معرض إسطنبول
افتتاح معرض إسطنبول الدولى للكتاب العربى

افتتح معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي؛ اليوم السبت، وذلك تحت شعار "العربية تجمعنا"؛ بحضور الدكتور مستشار الرئيس التركي الأسبق ياسين أقطاي، ومحمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، وبشار شبارو الأمين العام لاتحاد الناشرين العرب ورئيس الجمعية الدولية لناشري الكتاب العربي، والعديد من الضيوف، وﻳﺴﺘﻤﺮ المعرض ﻋﻠﻰ ﻣﺪار ﺗﺴﻌﺔ أﻳﺎم وحتى 17 ديسمبر الجاري ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ إﺳﻄﻨﺒﻮل اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ.

وأجرى ضيوف شرف المعرض جولة تفقدية عقب حفل الافتتاح، وقد قام داود غول والي إسطنبول بزيارة لمعرض إسطنبول الدولي الثامن للكتاب العربي، حيث أجرى جولة تفقدية داخل المعرض وطاف بأجنحة المعرض واطّلع على الفعاليات المرافقة للمعرض.

250 دار نشر يمثلون 30 دول حول العالم فى معرض "إسطنبول الدولى للكتاب العربي"

وﻳﺸﺎرك في المعرض أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 250 دار نشر يمثلون 30 دوﻟﺔ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟم، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، وﺳﻴﻌﺮض ﺧﻼل هذه اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 150000 ﻋﻨﻮان ﻛﺘﺎب، وﻳﺮاﻓﻖ اﻟﻤﻌﺮض ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب 100 ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ وﻓﻨﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﺿﺮات وﻧﺪوات ﻓﻜﺮﻳﺔ، وﺣﻔﻼت ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻜﺘﺐ وأﻣﺴﻴﺎت ﺷﻌﺮﻳﺔ، وﻧﺸﺎﻃﺎت ﻓﻨﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻧﺸﻄﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺟﻤﻬﻮر اﻷﻃﻔﺎل واﻟﻴﺎﻓﻌﻴﻦ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻮرﺷﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺸﺎرك ﻓﻴﻬﺎ اﺗﺤﺎدات وأﻧﺪﻳﺔ وﻃﻼب اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت.

وشارك فى المعرض جاسم البوعينين مدير معرض الدوحة الدولي للكتاب، والدكتور عصام البشير وزير الأوقاف السوداني الأسبق، وتانير باي اوغلو المدير العام للمكتبات الوطنية في وزارة الثقافة والسياحة ورئيس اتحاد الناشرين الأتراك، وجمعية الناشرين الأتراك.

"العلاقة الناعمة بين المراهق والوالدين".. محاضرة ضمن فعاليات المعرض

تعقد، غدًا الأحد الموافق 10 ديسمبر، ضمن فعاليات معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي بدورته الثامنة، وتحت شعار العربية تجمعنا، محاضرة للمعالجة النفسية جوانا حوري والمعالج النفسية حطّاب مريم البتول "العلاقة الناعمة بين المراهق والوالدين" وذلك فى تمام الساعة السابعة، القاعة الثانية.

معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي العربية تجمعنا محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب الجمعية الدولية لناشري الكتاب العربي معرض الدوحة الدولي للكتاب

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