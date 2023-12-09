"أبو سعدة" يؤكد الانتهاء من الاستعدات الخاصة بالانتخابات الرئاسية في الإسكندرية

كلفت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، المستشار مسعد أبو سعدة رئيس المكتب الفني لمحاكم استئناف الإسكندرية، برئاسة غرفة الانتخابات الرئاسية بمحافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح.

وقال المستشار أبو سعدة، في تصريح له مساء اليوم السبت، إنه تم الانتهاء من جميع الاستعدادات الخاصة بالاستحقاق الدستوري بالانتخابات الرئاسية والمزمع إجراؤها غدًا الأحد، والتي تستمر على مدار ثلاثة أيام.

وأشار إلى التنسيق الكامل مع الأجهزة المعنية بالثلاث محافظات، للوقوف على كامل الجاهزية وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

وحول التنسيق مع المنظمات الحقوقية الدولية لتمكينهم من أداء عملهم، قال المستشار أبو سعدة، إنه تم توفير جميع السبل لمساعدة تلك المنظمات على القيام بمهام عملهم بمنتهى الشفافية والاستقلالية بما يليق بالدولة المصرية، بالإضافة إلى التأكيد على سلامة ونزاهة العملية الانتخابية المصرية.

وأكد أنه تم الانتهاء من جاهزية الاستعدادات الخاصة من توزيع القضاه عل مختلف اللجان الانتخابية، للقيام بمهام عملهم على أكمل وجه وتوفير أماكن استراحات خاصة للقضاة من خارج المحافظات، وتذليل كل الصعوبات والعوائق التي قد تعرقل قيامهم بعملهم في استقلالية وشفافية تامة.

وأشار المستشار مسعد أبو سعدة، إلى أن غرفة عمليات الانتخابات الرئاسية تعمل على مدار 24 ساعة، خلال أيام التصويت بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، ولمدة ثلاثة أيام.

وسبق أن أعلنت الوطنية للانتخابات أماكن وأسماء اللجنان الانتخابية الخاصة بتصويت المغتربين بمحافظة الإسكندرية وهي كالآتي:

- قسم ثان المنتزه.. محطة شركة الكهرباء طريق خط الطابية

- قسم ثالث المنتزه.. مركز شباب السيوف ومركز شباب خورشيد

- قسم أول الرمل.. مدرسة العروة الوثقى الابتدائية 112 ش مصطفى كامل - باكوس

- قسم ثان الرمل.. مدرسة محور 4 كوبرى الناموس الرمل ثان

- قسم ثان الرمل.. معهد أزهرى رجب

- قسم سيدى جابر.. مركز شباب سموحه ش فيكتور عمانويل ومحطة قطارات سيدي جابر

- قسم باب شرقى.. ادارة الوكالة طريق المحمودية

- قسم محرم بك.. مدرسة الرائد الشهيد حسام السيد بهى الثانوية بنات ميدان الرصافه ومدرسة قرية الروضة الابتدائية

- قسم العطارين.. محطة قطار مصر

- قسم المنشيه.. مبنى سنترال المنشية

- قسم الجمرك.. مبنى حى الجمرك ش قصر رأس التين

- قسم الجمرك المبنى الإدارى بميناء الإسكندرية

- قسم اللبان.. مقر شركة الكهرباء شارع النور باللبان

- قسم كرموز.. المبنى الاداري بالموقف الجديد طريق القبارى

- قسم مينا البصل.. مدرسة كبس القطن الإعدادية القبارى بمينا البصل

- قسم الدخيلة.. مدرسة المكس الاعدادية بنينامام نقطه المكس ومبنى حى العجمى

- قسم أول العامرية.. شركة جاسكو للبترول بعد كوبري أبو الخير بمجمع البترول ومبني إداري تابع لشركة البتروكيماويات مدخل النهضة ومبنى التعاونيات التابع لهيئة الاسكان والتعمير ومبنى هيئة البيئة الكيلو 21 بالعامرية ومركز شباب العامرية ومركز شباب طيبة النهضة ومركز شباب عبدالقادر

- قسم ثان العامرية.. مركز شباب الناصرية القديمة ومركز شباب قرية 1 بندر السكر ومركز شباب قرية أحمد عرابى ومركز شباب مصطفى إسماعيل ومدرسة مسعود نصيب الكيلو 59 صحراوى بالعامرية

- قسم برج العرب.. مدرسة أحمد السيد درويش الاعدادية الطريق الساحلى ابو صير ك45، والمدرسة اليابانية الابتدائية، ومجلس مدينة برج العرب ومدرسة القرية المركزية الابتدائية