الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تعرف على اللجان الانتخابية وأماكن تصويت المغتربين في محافظة الإسكندرية

الهيئه الوطنية للانتخابات
الهيئه الوطنية للانتخابات

ساعات قليلة تفصلنا عن مارثون الانتخابات الرئاسية والتي تبدأ يوم الاحد المقبل لاختيار رئيس مصر القادم، وتستعرض الـ"الدستور" اماكن واسماء اللجان الانتخابية الخاصة بتصويت المغتربين بمحافظة الإسكندرية وهي كالآتي:

- قسم ثان المنتزه.. محطة شركة الكهرباء طريق خط الطابية.

- قسم ثالث المنتزة.. مركز شباب السيوف ومركز شباب خورشيد.

- قسم أول الرمل.. مدرسه العروة الوثقى الابتدائية 112 ش مصطفى كامل - باكوس.

- قسم ثان الرمل.. مدرسة محور 4 كوبرى الناموس الرمل ثان ومعهد أزهرى رجب.

- قسم سيدي جابر.. مركز شباب سموحه ش فيكتور عمانويل ومحطة قطارات سيدي جابر.

- قسم باب شرقي.. ادارة الوكالة طريق المحمودية.

- قسم محرم بك..  مدرسة الرائد الشهيد/ حسام السيد بهي الثانوية بنات ميدان الرصافة ومدرسة قرية الروضة الإبتدائية.

- قسم العطارين.. محطة قطار مصر.

- قسم المنشيه.. مبنى سنترال المنشية.

- قسم الجمرك.. مبنى حي الجمرك ش قصر رأس التين والمبنى الإداري بميناء الإسكندرية ميناء.

- قسم اللبان.. مقر شركة الكهرباء  شارع النور باللبان.

- قسم كرموز.. المبنى الإداري بالموقف الجديد  طريق القباري.

- قسم مينا البصل.. مدرسة كبس القطن الإعدادية القباري بمينا البصل.

- قسم الدخيلة.. مدرسة المكس الاعدادية بنينامام نقطه المكس ومبنى حي العجمى.

- قسم أول العامرية.. شركة جاسكو للبترول بعد كوبري أبو الخير بمجمع البترول ومبني إداري تابع لشركة البتروكيماويات مدخل النهضة ومبنى التعاونيات التابع لهيئة الإسكان والتعمير ومبنى هيئة البيئة الكيلو 21 بالعامرية ومركز شباب العامرية ومركز شباب طيبة النهضة ومركز شباب عبدالقادر.

- قسم ثان العامرية..  مركز شباب الناصرية القديمة ومركز شباب قرية 1 بندر السكر ومركز شباب قرية أحمد عرابي ومركز شباب مصطفى إسماعيل ومدرسة مسعود نصيب الكيلو 59 صحراوي بالعامرية.

- قسم برج العرب.. مدرسة احمد السيد درويش الاعدادية الطريق الساحلي أبو صير ك45 والمدرسة اليابانية الابتدائية، ومجلس مدينة برج العرب ومدرسة القرية المركزية الابتدائية.

اللجان الانتخابية المغتربين محافظة الإسكندرية المنشية رئيس مصر

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