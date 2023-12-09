السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

كيف نجحت مصر في تدشين المشروعات القومية في عهد الرئيس السيسي؟

سيد عبد العظيم
سيد عبد العظيم

قال الخبير الاقتصادي المحاسب سيد عبد العظيم، إنه خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهدت مصر تدشين عدد كبير من المشروعات القومية الطموحة التي ساهمت في تحقيق نجاحات ملموسة على مختلف الأصعدة وتعد هذه المشروعات جزءًا أساسيًا من رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية وتحفيز الاقتصاد. 

 

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هذه المشروعات تمثل محفزًا قويًا للتنمية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.

 

وأشار إلى أن هذه المشروعات ساهمت في خلق آفاق جديدة للتنمية وفرص عمل جديدة للشباب المصري، وزيادة الاستثمارات الأجنبية في البلاد كما ساهمت في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وجذبت الاهتمام العالمي نحو مصر كوجهة استثمارية وسياحية.

 

وأوضح أنه بشكل عام، يمثل تدشين المشروعات القومية خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي نموذجًا للنجاح والتطور.

 

وأكد أنها تساهم بشكل كبير في تعزيز التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المصريين. على الرغم من التحديات والصعوبات التي تواجهها مصر، إلا أن إنجازات الحكومة في مجال المشروعات القومية تعكس التزامها الجاد بتحقيق التقدم والازدهار.

 

وأوضح أنه من المهم أيضًا التأكيد على الجهود الحثيثة التي بذلتها الحكومة لضمان جودة واستدامة هذه المشروعات، وتحقيق أقصى استفادة منها على المدى الطويل بالإضافة إلى ذلك، فإن تلك المشروعات تعكس التزام الحكومة بتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، مما يساهم في بناء بيئة أكثر جاذبية للاستثمار.

 

وأكد أن تدشين المشروعات القومية في مصر خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي يعتبر نموذجًا ملموسًا للتطور والتحول الإيجابي في مسار التنمية الوطنية. ومع استمرار تنفيذ هذه المشروعات ودعمها بالسياسات الاقتصادية الصائبة، يمكن توقع المزيد من النجاحات والإنجازات التي ستعزز مكانة مصر كلاعب رئيسي في المنطقة والعالم خاصة الشرق الأوسط. 

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