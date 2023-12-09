السبت 09 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

«القومى للمرأة»: التصويت حق دستورى أصيل يجب ألا نتنازل عنه

مايا مرسى
مايا مرسى

قالت رئيس المجلس القومى للمرأة، الدكتورة مايا مرسى، إن المجلس يواصل جهوده الحثيثة لتوعية السيدات بأهمية النزول والمشاركة وتشجيع أسرهن للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكدت أن المشاركة بالتصويت فى الانتخابات حق دستورى أصيل وواجب وطنى على كل مواطن، ومن ثم يجب ألا نتنازل عن هذا الحق، لافتة إلى أن أنظار العالم أجمع تترقب هذا الاستحقاق الدستورى المهم.

وأضافت أن «المرأة المصرية هى خط الدفاع الثالث عن الوطن، ودائمًا تثبت حسها الوطنى وإخلاصها فى حبها لبلدها، وهو ما أثبتته خلال الاستحقاقات الدستورية السابقة، وهو ما ننتظره منها مرة أخرى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة».

الأكثر قراءة

58 ألف منشور.. سرّ تداول قفزة "ولعت" التي أحدثت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي

خبراء فلسطينيون: مصر تواجه المخطط الإسرائيلى بقوة وتصر على إقامة دولتنا المستقرة

صلاح "200" يسجل ويصنع فى عودة ليفربول لصدارة البريميرليج

وفاة رهينة إسرائيلية فى قطاع غزة تثير جدلًا داخل دولة الاحتلال

الخطيب يهنئ لاعبى اليد وجهازهم الفنى والإدارى بالسوبر المصرى

عاجل.. بيان من حماس بعد فيتو أمريكا بمجلس الأمن ضد وقف النار بغزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

موقف عدوانى أمريكى جديد

وائل لطفي

تذكرة انتخاب

د.أحمد الخميسى

الكاتب أمام القاضى

د. منى حلمى

المثقف العضوى

حسين دعسة

حوارية وزير خارجية الأردن مع "مركز ويلسون" فى واشنطن لا للتهجير

جلال حمام

المواطن.. بطل الحكاية المصرية

محمد رفعت

غزوة 2011 وعبور 2024

عبد الرحيم طايع

مواسم الانتخابات مواسم الحرية

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. يديعوت أحرونوت: 58% من الجنود الإسرائيليين يعانون من إصابات خطيرة

مصر تحذر أمريكا وإسرائيل: مخطط التهجير يهدد بتدمير العلاقات مع تل أبيب

اللعب بالنار.. كيف تتحرك إسرائيل لتهجير أهالى غزة بـ«خطة الأمر الواقع»؟