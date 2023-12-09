«القومى للمرأة»: التصويت حق دستورى أصيل يجب ألا نتنازل عنه

قالت رئيس المجلس القومى للمرأة، الدكتورة مايا مرسى، إن المجلس يواصل جهوده الحثيثة لتوعية السيدات بأهمية النزول والمشاركة وتشجيع أسرهن للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكدت أن المشاركة بالتصويت فى الانتخابات حق دستورى أصيل وواجب وطنى على كل مواطن، ومن ثم يجب ألا نتنازل عن هذا الحق، لافتة إلى أن أنظار العالم أجمع تترقب هذا الاستحقاق الدستورى المهم.

وأضافت أن «المرأة المصرية هى خط الدفاع الثالث عن الوطن، ودائمًا تثبت حسها الوطنى وإخلاصها فى حبها لبلدها، وهو ما أثبتته خلال الاستحقاقات الدستورية السابقة، وهو ما ننتظره منها مرة أخرى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة».