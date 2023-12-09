السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هل يجوز التصويت ببطاقة الرقم القومى المنتهية في الانتخابات الرئاسية؟ (فيديو)

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

تحدث الكاتب الصحفي أحمد ربيع، المسؤول عن ملف الانتخابات بجريدة الوطن، عن آلية التصويت والمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، التي يحق لـ67 مليون ناخب المشاركة فيها.

وقال ربيع، في حواره مع عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، إن العملية الانتخابية تسير بسلاسة وهدوء، وأن الناخبين يستطيعون التصويت بمجرد إبراز الرقم القومي، حتى لو انتهت صلاحية البطاقة الشخصية، مؤكدًا أن هذا الأمر لا يمنعهم من أداء حقهم الدستوري.

وأضاف ربيع، أن البطاقة الاقتراعية تحمل أسماء جميع المرشحين، بالإضافة إلى الصورة والرمز الخاص بكل منهم، لتيسير الاختيار على الناخبين الأميين أو ضعاف النظر.

وأكد أن التصويت يتم في سرية تامة، دون أي تدخل أو تأثير من أي جهة، مشيرًا إلى أن العملية الانتخابية تحظى بمتابعة ورصد من قبل العديد من المنظمات والمؤسسات ووسائل الإعلام المحلية والدولية، التي تشهد على شفافية ونزاهة الانتخابات، وتطابقها مع ما نص عليه الدستور والقانون.

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