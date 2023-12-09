أعلن مايكل أرتيتا المدير الفني لأرسنال، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره أستون فيلا مساء اليوم السبت في إطار الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي.

ويقود هجوم الجانرز في لقاء اليوم جابرييل خيسوس ويجاوره جابرييل مارتنيلي وبوكايو ساكا.

تشكيل أرسنال.. خيسوس يقود الهجوم.. ورباعي وسط في أستون فيلا

حراسة المرمى: رايا

خط الدفاع: وايت، جابرييل، سالابيا، زينتشنكو

خط الوسط: رايس، هافيرتز، أوديجارد

خط الهجوم: مارتنيلي، خيسوس، ساكا

🟡 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 🔵



One change from last time out - Zinchenko replaces Kiwior



Let's do this، Gunners ✊ pic.twitter.com/gsjtXFGBj2 — Arsenal (@Arsenal) December 9، 2023

بينما جاء تشكيل أستون فيلا كالآتي:

حراسة المرمى: مارتينيز

خط الدفاع: كونسا، دوجلاس كارلوس، باو، ديني

خط الوسط: ماكجين، كامارا، لويز، تيليمانس

خط الهجوم: بايلي، واتكنز

انتصار أستون فيلا على مانشستر سيتي، رفع رصيده إلى 32 نقطة، وخطف المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، أي أن الفوز مساء السبت سيعني تقليص الفارق مع الجانرز إلى نقطة واحدة.

ويدخل نادي أرسنال مباراة السبت، أمام أستون فيلا، وهو يعتلي صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة، ويعلم مايكل أرتيتا مدرب الجانرز صعوبة المهمة، خاصة أنها أمام منافس قادم بقوة.