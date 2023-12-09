رئيس جامعة طنطا يطالب جميع المواطنين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية

دعا الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، إلى المشاركة السياسية من أجل الوطن الذي ضحى الآلاف من أبنائه بدمائهم من أجل أن يكون للمواطن المصري حقوق المواطنة، مؤكدًا أن المشاركة واجب وطني وقومي.

ووجه ذكى، الدعوة لجميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكليات والطلاب إلى المشاركة في الاستحقاق الدستوري القادم المتعلق بالانتخابات الرئاسية لرد الجميل لشهداء الوطن، واستكمال مشوار التنمية والتعمير في ظل الجمهورية الجديدة.

وأوضح أن تنظيم الجامعة لعشرات الندوات التوعوية بأهمية المشاركة السياسة، يأتي فى إطار المسؤولية المجتمعية للجامعة والتزامها بدورها المجتمعي والتوعوي فى تنمية وعى وثقافة طلابها ضمن خطتها الإستراتيجية في المحور الثالث.

وأضاف، أن الجامعة سطرت ملحمة فى أيام معدودة، قبل بدء العرس الديمقراطي للاستحقاق الدستورى المتعلق بالانتخابات الرئاسية، التى ستكون أيام للوفاء للوطن ورد الجميل نحو كل ما تقوم به الدولة المصرية فى إعداد وتنشئة جيل قادر على مواجهة التحديات التى تواجه الوطن، علاوةً على توعية الطلاب بتأثير المشاركة فى الانتخابات الرئاسية في صنع الحاضر والمستقبل تحقيقًا لدور مصر الرائد، وظهورها بصورة مشرفة أمام العالم، لافتا إلى أن مشاركة الطلاب لم تقتصر فقط على المشاهدة وانما امتدت لتشمل مشاركتهم فى الحوار وطرح التساؤلات التى تم الاجابة عليها من المتخصصين فى جميع المجالات.

وطالب رئيس جامعة طنطا، المواطنين بالمشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية.

ومن المقرر عقد الانتخابات للمصريين في الداخل أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من 10 إلى 12 ديسمبر الحالي، وكانت الجامعة بالتعاون مع الجهات التنفيذية قد أطلقت حملات توعوية جابت جميع أحياء وقرى ونجوع المحافظة للتوعية بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية.