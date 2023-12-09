نائب محافظ الغربية: الانتهاء من استعدادات اللجان الانتخابية لاستقبال الناخبين غدًا

أكد الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، أن محافظة الغربية، أنهت كل التجهيزات في 693 لجنة بينها 16 لجنة للمغتربين، بالإضافة إلى تفقد التجهيزات بـ 12 لجنة عامة ومقرات المبيت الخاصة بأفراد قوات التأمين المشاركة في الانتخابات الرئاسية، في كل مراكز المحافظة سواء من خلال الجولات الميدانية المستمرة لكل الأجهزة التنفيذية وعلى مدار اليوم، أو من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام؛ للاطمئنان على تسهيل عملية الاقتراع على 3 ملايين و544 ألفًا و993 ناخبًا وناخبة ممن لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية.

وأوضح أنه تم تزويد اللجان بكل الإمكانيات اللازمة لتوفير مناخ جيد للناخبين، حيث تم توفير ماكينات كهرباء بكل لجنة، كما تم توفير كراسي متحركة، وذلك لسرعة وسهولة نقل الناخبين من كبار السن وذوي الاحتياجات من البوابة لحجرة الاقتراع، ووضع إرشادات مطبوعة داخل كل لجنة بالخطوات الصحيحة عن كيفية التصويت السليم.

استعدادات الانتخابات الرئاسية بالغربية

وأكد نائب المحافظ، أنه على مدار الأيام الماضية، أنهت محافظة الغربية، استعداداتها لهذا الاستحقاق الدستوري، حيث تم عقد اجتماع برئاسة محافظ الغربية، مع رؤساء المدن ومديري المدريات ورؤساء الأحياء والوحدات المحلية، للمرور على جميع المقار المخصصة لاستقبال الانتخابات، وبيان جاهزيتها، والانتهاء من كافة التجهيزات المطلوبة، وفقًا لتعليمات مجلس الوزراء والهيئة العليا للإنتخابات وخلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة تم إزالة العقبات.

وأضاف عطا، أن طارق رحمي، محافظ الغربية، تأكد من نظافة المقار وفرشها بالأثاث المناسب، وطلاء أسوار بعض اللجان من الداخل والخارج، وحجرة الاقتراع، وتواجد الكرسي المتحرك، وماكينة الكهرباء، والتأكد من سلامة وتشغيل جميع وسائل الأمن والسلامة بالمقار الانتخابية، ووضع العلم المصري على البوابات الرئيسية، بالإضافة إلى بنر يحمل اسم اللجنة، ورقمها، وعدد الناخبين بها.